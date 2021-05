Nel Potentino riprendono le vaccinazioni con le seconde dosi del Moderna

Il calo dell'Rt, sceso in sette giorni da 0.97 a 0.83 (di poco più alto della media nazionale dello 0.78) certifica i passi in avanti fatti dalla Basilicata (classificata a rischio basso e ancora in zona gialla) verso l'uscita definitiva dalla terza ondata della pandemia. Un dato, quello dell'Rt, che nelle prossime settimane potrebbe essere non più decisivo per l'assegnazione dei colori, al contrario di quello relativo alla pressione ospedaliera. Ebbene, in questo senso va sottolineato che la Basilicata - come hanno ricordato oggi il presidente della Regione, Vito Bardi, e l'assessore lucano alla sanità, Rocco Leone - ha il tasso più basso per l'occupazione dei posti covid disponibili nelle terapie intensive dell'ospedale San Carlo di Potenza e del Madonna delle Grazie di Matera.

Tra le buone notizie della giornata va inserita anche quella della ripresa, da domani, in provincia di Potenza, delle somministrazioni delle seconde dosi di Moderna, interrotte da due giorni a causa dell'insufficienza delle forniture. Nelle prossime ore dovrebbe essere comunicato, via sms, il calendario dei "recuperi". E sarà un fine settimana "Open" per i vaccini "Johnson & Johnson" che, a Potenza (domani e dopodomani) e a Matera (da oggi e fino a mercoledì 26 maggio), saranno inoculati agli over 40 prenotatisi on line. Oggi, intanto, con una nuova ordinanza, il governatore Bardi ha disposto lo "stop" (previsto in un primo momento per domenica 23 maggio) della zona rossa per Anzi e Pietrapertosa (Potenza). A meno di nuove decisioni, resteranno quindi in zona rossa fino al 23 maggio solo quattro comuni lucani: Acerenza, Ripacandida, Rivello (Potenza) e Rotondella (Matera).