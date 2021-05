E' stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Giovanni Paolo II°

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, verso le ore 16.00, sulla complanare sud della Strada Statale 106, in territorio di Policoro. Ad essere coinvolto un giovane ventenne centauro originario di Senise che per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua motocicletta Ducati nei pressi della curva dell'area di servizio Pecan Grill, andando fuori strada e urtando contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti prontamente la Polstrada ed i sanitari del 118, che dopo le prime cure, hanno trasportato il ragazzo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Giovanni Paolo II°" della città jonica. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire agli uomini della Polstrada di accertare l'esatta dinamica del sinistro.