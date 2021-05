I due giovani sono riusciti ad uscire da soli dall'autoveicolo riportando alcune ferite

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 00.10 circa, sono intervenuti per incidente stradale in via Potenza ad Atella. I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato una autovettura Alfa Romeo Mito capovolta.

I due ragazzi a bordo del veicolo, all’arrivo dei VV.F., erano già alle prime cure del personale sanitario intervenuto, successivamente, trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l’insorgere di incendi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto 118, Carabinieri e soccorso stradale.