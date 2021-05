Nell'aggiornamento odierno della task force si registrano anche 68 guarigioni

La task force regionale comunica che ieri, 22 maggio, sono stati processati 820 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 38 residenti in Basilicata sono risultati positivi. La percentuale dei contagiati lucani è del 4,63% (ieri era del 6,33%)

Si registrano 38 casi positivi

38 residenti:

1 Colobraro

2 Grassano

1 Irsina

4 Laurìa

3 Matera

5 Montemilone

8 Pietragalla

2 Pignola

1 Policoro

5 Potenza

1 Rivello

1 Rotondella

1 Sant’Arcangelo

1 Tito

1 Valsinni

1 Venosa

Si registrano 68 guariti

67 guariti residenti in Regione Basilicata

6 Abriola

1 Bernalda

1 Calvello

3 Cancellara

2 Ferrandina

1 Garaguso

2 Grassano

1 Lagonegro

11 Matera

5 Melfi

3 Montalbano Jonico

3 Pescopagano

5 Pietrapertosa

16 Policoro

2 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

2 Senise

1 Tolve

1 Tursi

1 non residente ma domiciliato in regione Basilicata:

1 Campania (domiciliato a Picerno)

Non si registrano decessi

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.367, di cui 4.279 n isolamento domiciliare. Sono 20.502 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. I positivi vanno aggiunti nel complesso 549 deceduti residenti: 4 Atella, 1 Anzi, 1 Albano di Lucania, 2 Anzi, 5 Abriola, 3 di Accettura; 2 di Aliano; 14 di Avigliano; 2 di Baragiano, 3 di Balvano, 3 di Bella; 10 di Bernalda; 4 di Brienza; 1 Calvera, 2 Castelmezzano, 1 Castelgrande, 1 Campomaggiore, 2 Cancellara, 1 Castelluccio Superiore, 3 Castelluccio Inferiore, 2 di Calciano; 1 di Castelsaraceno; 1 di Chiaromonte, 2 di Craco; 3 di Calvello; 1 di Episcopia; 6 Francavilla in Sinni, 6 di Ferrandina; 2 di Forenza, 4 di Filiano; 1 di Gallicchio; 6 di Genzano di Lucania, 5 di Grumento Nova; 1 di Garaguso; 3 di Grottole; 6 di Irsina; 2 Laurenzana, 3 di Latronico; 9 di Lauria; 21 di Lavello; 5 di Lagonegro; 3 a Miglionico, 41 di Matera; 5 di Marsiconuovo; 21 di Melfi; 2 di Montemurro; 6 di Montescaglioso; 3 di Maschito; 6 di Moliterno; 9 di Montalbano Jonico; 10 di Muro Lucano; 1 di Nemoli, 2 di Nova Siri; 3 di Oppido Lucano; 5 Pomarico, 1 Pignola, 5 di Palazzo San Gervasio, 1 di Pescopagano, 7 di Picerno; 3 di Pietrapertosa; 9 di Policoro; 5 di Paterno; 93 di Potenza; 7 di Pisticci; 5 Pietragalla, 1 Pomarico, 1 Rapone, 2 Rotondella, 15 di Rionero in Vulture; 1 di Ripacandida; 2 di Rotonda; 2 di Rapolla; 3 di Ruoti, 2 di Roccanova; 1 Ruvo del Monte, 2 Sasso di Castalda, 1 Savoia di Lucania, 9 Sant’Arcangelo, 5 di Scanzano Jonico, 3 di S. Angelo le Fratte; 1 di Salandra; 1 di San Chirico Raparo; 1 di San Costantino Albanese; 1 di San Mauro Forte; 2 di Sarconi; 5 di Satriano di Lucania; 4 di Senise; 2 di Stigliano; 2 di Spinoso; 5 di San Fele; 2 Teana, 4 Tito, 5 di Tolve; 3 di Tramutola; 5 di Tursi; 2 di Trivigno, 1 di Tricarico; 1 Vaglio di Basilicata, 2 di Viggiano; 12 di Venosa; 8 di Vietri, 8 di Villa d’Agri / Marsicovetere); 3 deceduti non residenti (1 residente in Calabria, 1 in Puglia, 1 in Veneto, 1 Lazio domiciliato Montemurro). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 88: a Potenza 30 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 24 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza e nessuno in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 15 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 350.675tamponi molecolari, di cui 322.042 sono risultati negativi, e sono state testate 200.324 persone. Tamponi molecolari di giornata n. 820.