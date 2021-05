Nell'aggiornamento odierno vengono comunicatie anche 103 guarigioni

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 24 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 23 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 350.904

Tamponi molecolari totali negativi n. 322.267

Persone testate n. 200.440

Test antigenici totali 15.528

Tamponi molecolari di giornata n. 229

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 4

Tamponi molecolari negativi n. 225

RICOVERATI N. 84

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 22

Medicina d’Urgenza n. 02

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 15

Pneumologia n. 09

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 103

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 4

Residenti: n. 4

N. Comune

1 Avigliano

1 Potenza

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Montalbano Jonico)

1 Tolve

GUARITI TOTALI N. 103

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 101

N. Comune

2 Acerenza

7 Avigliano

5 Baragiano

6 Bella

2 Brindisi di Montagna

1 Ferrandina

3 Filiano

3 Francavilla in Sinni

6 Grassano

1 Irsina

8 Matera

3 Miglionico

11 Montescaglioso

1 Pietrapertosa

5 Pignola

2 Policoro (domiciliati a Rotondella)

3 Pomarico

8 Potenza (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

3 Rotondella

1 Salandra

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Stigliano

11 Tito

1 Tolve

2 Tricarico

1 Tursi

1 Vaglio Basilicata

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Potenza)

1 Puglia (domiciliato a Pignola)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.270

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.186

DECEDUTI RESIDENTI N. 549

GUARITI RESIDENTI N. 20.603