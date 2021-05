Un 45enne ed un 33enne sono stati segnalati perchè trovati in possesso di cocaina e hashish

Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione e repressione dei reati nonché al pattugliamento del territorio sia nei centri abitati che nelle zone periferiche, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera un 43enne, pregiudicato, sorpreso alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente poiché già in una precedente occasione revocata, mentre un 45enne ed un 33enne, sono stati segnalati alla Prefettura di Matera poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di una piccola quantità di cocaina e hashish, con il conseguente ritiro della patente di guida. L’attività dell’Arma si è incentrata inoltre sul rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione del COVID-19, e nello specifico due giovani sono stati sanzionati poiché sorpresi a circolare dopo l’orario consentito, violando il coprifuoco in assenza di una valida giustificazione.