Senise, "Divergenze parallele" in memoria di Moro e Impastato

Creato Lunedì, 07 Maggio 2018 16:07

Suggestioni, ricordi. Prospettive future e riflessioni su quello che resta, sui cambiamenti che ci sono o non ci sono stati e, soprattutto, su quello che il futuro accetta come dote dalla Memoria. ‘Divergenze parallele’ è uno spettacolo di memoria civile a 40 anni esatti dagli omicidi di Aldo Moro e di Peppino Impastato. La forza di questo evento è il confronto, sul palco,di generazioni diverse: studenti einsegnanti, giornalisti e artisti, politici che hanno conosciuto da protagonisti quelle stagioni. Le storie di Aldo Moro e di Peppino Impastato si intrecceranno come non fecero 40 anni fa. Le divergenze parallele sono i bipolarismi, le ‘simmetrie linguistiche e retoriche del comunismo e dell'anticomunismo’, i concetti speculari. Al ricordo di quei giorni, di quelle ore che colpirono al cuore lo Stato italiano, seguirà il racconto quasi giornalistico di quanto accaduto e, attraverso la danza, i dialoghi, le fotografie e le musiche, le parole si scioglieranno in emozioni. L’evento è organizzato dal Balletto Lucano centro di Cultura, dalla testata giornalistica lasiritide.it, dal Rotary Club Senise Sinnia, dall’Unitre e dalla libreria Alètheia.

