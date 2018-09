A Lauria mostra del collettivo albanese su paesaggi lucani della Valle del Sinni

Creato Venerdì, 07 Settembre 2018 14:05

“Arte Albanese Itinerante”. E’ il titolo di un appuntamento culturale che si terrà sabato 8 settembre, alle ore 10,00, presso la sala consiliare del Municipio di Lauria. Un appuntamento patrocinato dall’Ambasciata di Albania in Italia e promosso dall’istituto di studi storici per la Basilicata Meridionale. Nella sala consiliare sarà presentata la mostra delle tele che sono state dipinte dal collettivo di artisti albanesi con vedute dei Comuni di Maratea, Lagonegro, Latronico, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Lauria. Un lavoro frutto di un’opera itinerante degli artisti, pittori di fama internazionale svoltati lo scorso 3 settembre in poi. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, il senatore Gianni Pittella, membro della commissione europea,illustrerà i lavori di questi grandi artisti. All’incontro saranno anche presenti tutti i primi cittadini dei Comuni interessati dalle opere di questi artisti. Modera l’avvocato e storico lauriota Antonio Boccia. Un appuntamento che arriva dopo quella del 30 giugno scorso al Museo d’arte contemporanea di Acri con un’esposizione itinerante e presentata in anteprima al pubblico in Calabria dal titolo “l’Albania e lo spirito dei tempi”. Subito dopo l’incontro di presentazione seguirà, dalle 11 in poi, presso il chiostro del Convento di San Bernardino dell’Immacolata, la mostra vera e propria. Appuntamento significativo che si colloca all’interno dei fruttuosi rapporti storici tra due Stati come l’Italia e L’Albania.

Oreste Roberto Lanza

