Rientra in un percorso di arte contemporanea realizzate da artisti di fama mondiale in diverse aree del Parco

Da domani (21 luglio) ritornerà a girare RB Ride, la giostra panoramica realizzata da Carsten Höller e posizionata su Timpa della Guardia in agro di San Severino Lucano. La coloratissima giostra composta da 12 navicelle su cui possono salire fino a 24 persone alla volta, è l’originale attrattiva che rientra in un percorso di arte contemporanea realizzate da artisti di fama mondiale e allocate nei paesi del Pollino. Probabilmente è la giostra più lenta del mondo, ogni giro dura 15 minuti questo per permettere a chi vi sale sopra di fermarsi a riflettere e percepire la realtà che gli sta intorno, quai un modo per recuperare il valore del tempo, della riflessione e della contemplazione. Su Timpa della Guardia a oltre mille metri di altezza, è possibile ammirare da un lato le cime più alte del Pollino e dall’altra la valle del Sinni con lo splendido scenario della diga di Monte Cotugno, l’opera favorisce la contemplazione del paesaggio naturale mozzafiato che si può godere da quel punto del Parco Nazionale del Pollino.

“La giostra – dice il sindaco Franco Fiore– è un modo diverso di scoprire il territorio, un modo per osservarlo lentamente, un passo dopo l’altro, un modo diverso e intelligente per riappropriarsi dei tesori spesso sottovalutati, nascosti, dimenticati. RB Ride è un tassello del mosaico delle bellezze e peculiarità che propone il nostro territorio fatto di percorsi da fare a piedi o a cavallo alla ricerca di angoli e spazi suggestivi, o seduti su una delle braccia della giostra alla riscoperta di bellezze artistiche, architettoniche e naturalistiche, nell’ambito di realtà che prediligono la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio naturale e storico culturale”. Una vacanza fuori dal tempo, quella che può essere fatta a San Severino Lucano, dai ritmi che devono portare l’ospite a un’esperienza completa, in uno spettacolo visivo, sonoro, olfattivo e perché no anche gustativo, che non può che emozionare e che vale la pena di essere vissuto a pieno. La giostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.