A Chiaromonte festa della Repubblica con il sambuco. Il 2 giugno la XVI edizione della sagra

Creato Martedì, 29 Maggio 2018 21:51

Sarà un fine settimana all’insegna della tradizione gastronomica. A Chiaromonte, infatti, sabato 2 giugno si rinnova il goloso appuntamento con il sambuco.

La degustazione, in tutte le salse, di questa versatile e delicatissima piantina appartenente alla famiglia delle caprifogliacee, prenderà il via alle ore 19.00 presso il campetto adiacente il plesso scolastico “Santa Lucia” nel quale saranno allestiti stand gastronomici con una miriade di pietanze a base di sambuco. Dalla pasta alle torte passando per le frittelle, i formaggi ed i liquori.

Per il sedicesimo anno consecutivo la “Giornata del sambuco”, unica nel panorama regionale e, per certi versi, anche nazionale, è promossa dall’amministrazione comunale del piccolo borgo sinnico, di concerto con l’associazione cultuale “Amici del sambuco Pasquale Battista” presieduta da Vincenzo De Santo e la Proloco “ Le Torri” guidata da Vincenzo De Salvo.

“Chiaromonte si distingue per alcune peculiarità quali le cantine scavate nella roccia, la venerazione di Sant’Uopo ed il sambuco- spiega Nicola Carlomagno, consigliere comunale delegato alla Proloco- i cui fiori li abbiamo da sempre consumati nelle tipiche frittelle. Ultimamente pero, grazie all’associazione ne abbiamo apprezzato e valorizzato i numerosi impieghi e le proprietà”.

La versatilità del sambuco, infatti, non si limita all’impiego prettamente culinario. Con il legno si fabbricano strumenti musicali a fiato, mentre quello delle radici si utilizza per gli stetoscopi. Il midollo, invece, è adoperato per includere le particelle di organi da sezionare per studiarle al microscopio. Poi ci sono le bacche le quali servono per tingere le fibre naturali nelle varie tonalità del viola, ed infine i fiori i quali servono anche come componenti aromatici in liquoreria per la preparazione di gradevoli tisane contro il raffreddore, l’influenza, la tosse, l’asma ed i reumatismi. Una volta maturi possono essere utilizzati per la loro azione diuretica, diaforetica e antinevralgica.



