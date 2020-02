La cuoca lucana Silvana Felicetta Colucci,candidata al Leone d’Oro di Venezia

A Roma il riconoscimento per meriti professionali che gli è valsa la candidatura al Leone d’oro

Ancora un premio per la cuoca lucana Silvana Felicetta Colucci. La migliore cuoca regionale d?Italia, titolare del noto ristorante ?Lago Grande? di Monticchio, ha ricevuto, nei giorni scorsi a Roma, il riconoscimento per meriti professionali e miglior azienda del 2020. Il premio gli è anche valsa la candidatura al Leone d?oro di Venezia. Terza di una generazione di ristoratori, il riconoscimento per Silvana Felicetta Colucci, di Castelmezzano di nascita, è stato di grande soddisfazione. Ha studiato lingue straniere, presso Università degli Studi della Basilicata dopo aver frequentato l?Istituto professionale di Stato per il commercio, per poi dedicarsi alla gastronomia. Il culinario gastronomico di Silvana Felicetta Colucci è composta di cose semplici ed essenziali. Una gastronomia di eccellenza ben cucinate con spezie e profumi della terra lucana.

?Sono onorata e grata di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento per meriti professionali ? sottolinea Silvana Felicetta Colucci ? raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - con la nostra azienda nata nel 1983 dai miei suoceri, Vito ed Angela, e coadiuvati dai figli Domenico e Giuseppina. Ho sempre lavorato attivamente nell'azienda di famiglia. Dal 2017 l?azienda dopo tutti i lavori di ristrutturazione ha integrato l?organico con la terza generazioni di famiglia, i miei due figli Vito e Giovanni di 22 e 21 anni?. Una crescita fatta di tanto impegno e tante difficoltà. ?Le difficoltà incontrate ? aggiunge la cuoca d?Italia Silvana Felicetta Colucci - sono state tantissime principalmente quelle burocratiche in un?area sottoposta a molteplici vincoli ambientali e paesaggistici. In questo meraviglioso luogo un ristorante, un luogo di incontro della gastronomia lucana. Abbiamo lavorato intensamente creando una struttura di eccellenza con un percorso tattile per non vedenti, l?accesso ed i servizi per i portatori di handicap, una cucina con un menù dedicata al senza glutine, il servizio di noleggio mountain bike per poter esplorare il Monte Vulture.

Abbiamo creato un sito web per le prenotazioni. Una struttura di eccellenza, con una cuoca di grande umanità che desidera parlare di gastronomia lucana che reputa la migliore. ?L' auspicio più grande ? conclude Silvana Felicetta Colucci - è che nel futuro si parli di Monticchio Laghi come oasi verde, un luogo di pace e relax dove trascorrere una giornata all'insegna del benessere?.

Oreste Roberto Lanza