Al ‘Sinisgalli’ di Senise gli studenti diventano Maghi per un giorno grazie agli esperimenti di fisica

Quando la fisica diventa un gioco e il gioco diventa apprendimento. È proprio questo il caso della di dimostrazione di laboratorio di cui saranno protagonisti gli alunni della classe 1° del CAT dell’ISIS “L. Sinisgalli” di Senise.

Grazie all’attività didattica del professor Giuseppe Sassone, il prossimo mercoledì 16 maggio, nell’aula “Don Pino Terracina”, avrà luogo un pomeriggio dedicato alla fisica significativamente intitolato “Maghi per un giorno. La magia della pressione”.

Coordinati dal docente e con la supervisione della dirigente Scolastica Rosa Schettini, gli studenti si cimenteranno in molti fenomeni fisici dovuti alla pressione atmosferica.

Per molti di loro, infatti, la fisica, una delle discipline che si affrontano nel biennio delle scuole professionali e tecniche, è affascinante perché illustra tutti i fenomeni macroscopici che ci circondano, per molti illusionisti invece essa è la base per i propri spettacoli.

E’ cosa risaputa che gli studenti di oggi, distratti dalle nuove tecnologie e dal diverso stile di vita, alla lezione tradizionale e allo studio sul solo libro riservano scarso interesse. È anche da osservare che molti concetti della fisica moderna sono del tutto controintuitivi, pur non essendo internamente contradditori e solo in pochi provano interesse e piacere da subito, in molti, pretendere di avere interesse, pretendere di imparare un soggetto scientifico con poco o nessun uso della praticità è un’illusione. Per ovviare a questo aspetto, si è avuto modo di riscontrare che abbinare la teoria all’esperimento pratico, coinvolgendo direttamente lo studente, accresce l’interesse, la partecipazione e la voglia di capire ed apprendere il perché.

Diceva il filosofo e poeta Goethe: “Conoscere non è mai abbastanza; bisogna mettere in pratica ciò che noi sappiamo. Nemmeno il volere è abbastanza; bisogna fare.”

In linea con le indicazioni nazionali, ribadite nei corsi di formazione e dalla Dirigente Scolastica che pone molta attenzione a rendere l’Istituto sempre più innovativo per una didattica laboratoriale che pone al centro lo studente, l’Istituto “Leonardo Sinisgalli” di Senise è dotato di un laboratorio di fisica dove l’insegnate svolge le proprie lezioni abbinando teoria e pratica.

Nella visione globale della dirigente, di rendere la scuola aperta a tutti e principalmente alle famiglie, da molto tempo, a fine anno scolastico, l’insegnate organizza un piccolo spettacolo dove gli alunni presentano ai genitori, al personale scolastico e alle istituzioni quanto realizzato e praticato durante le attività didattiche.

E’ un momento di coinvolgimento totale dove gli alunni diventano attori.

E’ un momento in cui molti genitori potranno apprezzare le capacità del proprio figlio a volte innate e a volte sconosciute. E non sempre per colpa dell’alunno.

