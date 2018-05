L’Infoteam del comando militare dell’Esercito di Basilicata al Trend Abaco per le generazioni

Creato Lunedì, 21 Maggio 2018 17:17



Dal 14 al 19 maggio scorso a Potenza in Piazza Mario Pagano, l’Esercito ha partecipato alla XXIII edizione del Salone dell’Orientamento, della Formazione, della Cultura del lavoro e dell’Economia Sociale. L’evento, in veste completamente rinnovata rispetto agli anni precedenti, è stato caratterizzato dal linguaggio della “Cultura del Lavoro” quale laboratorio in cui far sperimentare un nuovo protagonismo generazionale. “TrenDenze”, questo è il titolo dedicato alla rete per orientare; un percorso innovativo di didattica orientativa nel cui ambito, l’Infoteam del Comando Militare Esercito “Basilicata” ha allestito uno stand promozionale - espositivo dove, personale qualificato ha illustrato le numerose ed interessanti opportunità concorsuali e professionali offerte dalla Forza Armata. Durante i sei giorni dell’evento, infatti, migliaia di giovani studenti provenienti anche da Regioni limitrofe, hanno potuto confrontarsi e relazionarsi col personale dell’Infoteam del Comando di Basilicata. Numerosi i concorsi promossi come quelli per l’accesso all’Accademia Mlitare di Modena e per la Scuola Sottufficiali, nonché il concorso post laurea per Ufficiali della Nomina Diretta. Particolare interesse , inoltre, è stato mostrato per i concorsi per Volontari in Ferma Prefissata di un Anno, per le Scuole Militari dell’Esercito, “Nunziatella” di Napoli e “Teuliè” di Milano, nonché per il bacino della Riserva Selezionata. Il Colonnello Lucio Di Biasio Comandante militare Esercito “Basilicata”, al termine dell’evento ha sottolineato l’importanza delle opportunità formative e professionali che l’Esercito offre ai giovani quale scelta di vita consapevole, concreta e reale per un futuro da professionista in uniforme al servizio della collettività.

