Matera, Festival della Conoscenza: dal sapere alla sapienza ‘Alla ricerca della felicità’

Creato Venerdì, 25 Maggio 2018



Si è svolto pochi giorni fa, presso il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera, la terza edizione del Festival della Conoscenza: dal sapere alla sapienza, dal titolo “Alla Ricerca della felicità”. Organizzato dall'associazione Alba Lucana e dal Polo Museale della Basilicata, in collaborazione con l'Università di Basilicata e la S.I.P.S.I., Società Italiana Psicologi e Psichiatri, patrocinata dal Comune di Potenza e Tricarico, ha percorso alcune tappe importanti, attraverso i musei della Basilicata, custodi del sapere più antico ed occasione imperdibile per conoscerci nella nostra più intima essenza.

La prima tappa, al Museo Ridola, ha avuto come oggetto di interesse la tematica “Eros e la ricerca dell'amore possibile” che è stata sviscerata in due momenti importanti: la visita guidata nel museo archeologico, a cura della referente del museo, Mariantonietta Carbone, e dello psicoterapeuta, Pietro Alessandro Caforio, e di un momento di riflessione finale, dove si è affrontato la tematica complessa ed affascinante dell'Amore, forza generatrice e rigeneratrice, ingrediente essenziale per perseguire la Felicità. Un appuntamento inserito nelle numerose iniziative culturali che l’associazione Alba Lucana sul territorio di Potenza e di Matera, si propone di portare avanti con costanza e professionalità. “I principi ispiratori- fanno sapere i responsabili dell’associazione- sono: la passione per la propria professione, per la propria Regione e la cultura di appartenenza. L'amore per la conoscenza, per la vita e la ricerca del bello. Tali principi danno vita alla collaborazione, al lavoro di rete, alla creatività e alla voglia di costruire progetti per il benessere della persona, della famiglia e della società”.

Oreste Roberto Lanza

