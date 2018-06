Talenti della scuola di teatro, al via «Chi è di scena?»

"Chi è di scena?", la rassegna con i talenti della scuola di teatro più longeva della regione. La Scuola sull'Albero, anche quest'anno nei piccoli teatri lucani. Da oggi, 6 giugno, fino a sabato 23 giugno saranno nove gli spettacoli ad essere portati in scena in quattro diversi centri lucani dagli oltre 90 allievi che a Melfi, Lagopesole, Potenza e Matera scelgono di formarsi grazie al teatro nella Scuola. Nove gruppi di allievi-attori dai 6 ai 60 anni, ognuno con una propria pièce teatrale originale e dedicata.La Scuola sull’Albero, fondata nel lontano 1993, da Lucia di Cosmo è il ramo formativo della compagnia professionale de “l’Albero”, il collettivo artistico diretto da Alessandra Maltempo e Vania Cauzillo, che si occupa di formazione e produzione in campo teatrale. L'Albero è infatti uno dei project leader di Matera 2019 che sta producendo "Silent City", un'opera lirica originale, co-creata con la comunità e con artisti internazionali, che andrà in scena nel novembre 2019, durante l'anno di Matera Capitale Europea della Cultura. Inoltre ea lavoro su due progetti europei finanziati dal programma Eramus, "Get Close to Opera" e "Fake it till you make it". Unica realtà lucana vincitrice nel 2018 del progetto nazionale Funder35, che premia le migliori imprese culturali giovani sul territorio italiano. “La Scuola sull'Albero – fanno sapere dal collettivo artistico de l’Albero –è fucina-laboratorio di talenti. Continua a rafforzare il proprio modello di formazione diffusa sul territorio, avendo attivato da quest'anno una nuova sede a Matera, che è andata ad aggiungersi a quelle già esistenti di Melfi, Potenza e Lagopesole. Per L'Albero il teatro, sia nelle piccole comunità della Basilicata o in Europa, resta sempre uno strumento concreto e reale di confronto, condivisione, ascolto, libertà, conoscenza, integrazione e quindi creatore e attivatore di comunità”. Primo appuntamento della rassegna lo spettacolo "Prova d'attore", in programma oggi, 6 giugno, a Matera presso lo Spazio Knock Knock. Si prosegue al Teatro "Ruggiero II" di Melfi con "The Circus Show", 8 giugno e “Ladri di scena" il 10 giugno. L’11 giugno al Teatro "Pasolini" di Lago pesole con "Divi!". Si torna a Melfi il 14 giugno con lo spettacolo "Tre baci da favola", per poi spostarsi al Teatro "F. Stabile" di Potenza con "Sognare in grande" il 17 giugno. "A scuola di me" il 19 giugno e "C'eravamo tanto armati" il 21 giugno. Chiusura di rassegna sabato 23 giugno a Melfi, sempre al Teatro "Ruggiero II", per "Le nozze di Scarlett".

