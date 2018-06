Geologi di Basilicata ad Episcopia. Colangelo: la geologia del Pollino vero attrattore

Creato Giovedì, 07 Giugno 2018 22:21 Ultima modifica il Giovedì, 07 Giugno 2018 22:21 Visite: 33



“La geologia del Pollino Unesco Global Geopark: Ricerca Scientifica e Valorizzazione dei geositi”. Appuntamento importante, organizzato dai Geologi di Basilicata ad Episcopia. Tra i sostenitori dell’incontro Gerardo Colangelo. Geologo e Presidente dell’ordine da gennaio 2017, nativo di Rionero in Vulture da sempre impegnato in attività di ricerca presso il CNR, con esperienze internazionali (Grecia, Giappone e Irlanda) e con pubblicazioni internazionali. Conoscitore di tematiche specifiche relative ai settori protezione civile, gestione delle emergenze terremoti, frane, micro zonazione sismica, dissesto idrogeologico, ciclo dell’acqua.

Dal suo insediamento molte le cose cambiate e tante attività in programmazione. “L’evento di Episcopia – sottolinea subito il Presidente Colangelo -rappresenta un evento di estrema importanza per l’intera regione e per la figura del geologo nella valorizzazione e promozione del nostro territorio. Un convegno di questa importanza ad Episcopia, tra i più belli borghi della Lucania. “Episcopia – continua Gerardo Colangelo – è uno dei paesi rappresentativi del patrimonio geologico, ambientale e turistico del Pollino. Il luogo testimonia quanto il Parco Nazionale del Pollino, l’Ordine dei Geologi di Basilicata, il mondo accademico, politico e istituzionale abbiano voluto inserire questo convegno nell’ambito di un percorso finalizzato alla valorizzazione del territorio sia dal punto di vista culturale che geologico-naturalistico”. Il convegno ha anche la finalità di contribuire all’attuazione della L.R.32 del 2015 che tutela il patrimonio geologico della Regione Basilicata individuando nelle geo-risorse occasioni di sviluppo e ricadute socio economiche e culturali sul territorio attraverso l’avvio di tutte le procedure e le azioni per la conoscenza, l’individuazione, la catalogazione, le norme di uso e governo dei geositi. La Basilicata si caratterizza per la presenza di numerosi geositi dislocati su tutto il territorio regionale e capaci di creare una forte relazione tra abitanti e uso sostenibile delle risorse. “In questo contesto – aggiunge il Presidente Colangelo - si inserisce perfettamente il concetto di geosito che possiamo definire come un vero e proprio bene naturale non rinnovabile. In buona sostanza un bene geologico-geomorfologico esistente in un territorio che va inteso come un elemento di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico” I geositi forniscono un potente strumento di comprensione della storia geologica di una Regione.

“Questo è vero – chiarisce Colangelo – perché ci aiutano a capire rapidamente lo stato di un luogo, di un territorio oltre che dell’uomo stesso, descrivendo una pagina unica e in alcuni casi assolutamente irripetibile della storia della Terra. Hanno un ruolo importante anche dal punto di vista del richiamo culturale, della didattica, della ricreazione, della biodiversità e dell’economia”. Ampliare ulteriormente le conoscenze sul patrimonio geologico e analizzare meglio le potenzialità economiche legate al geoturismo, oltre a migliorare la pianificazione del territorio, permette di adeguare gli strumenti urbanistici delle città alla tutela dei siti di interesse geologico e geoturistico, sia a livello nazionale sia a livello locale, proprio come avviene per la biodiversità. “La recente istituzione del Parco Regionale del Vulture conclude il Presidente dei Geologi di Basilicata Gerardo Colangelo – insieme con il Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri e del Parco Nazionale del Pollino nella rete degli Unesco Global Geoparks (120 in tutto il mondo) rappresentano solo alcuni degli esempi di best practies finalizzate alla valorizzazione del patrimonio ambientale e geologico del nostro territorio, elementi chiave per la comprensione dell’evoluzione tettonica e Quaternaria dell’Appennino Meridionale” Un convegno dove l’ordine dei geologi di Basilicata, il contributo della Commissione Giovani e della Commissione Geositi rappresentate per l’occasione rispettivamente dai geologi. Antonio J. Iannibelli e Domenico Marino, vuole mettere in risalto le peculiarità geologiche che, insieme alle componenti biotiche, flora e fauna, alle grandi valenze paesaggistiche e storico culturali, fanno della Lucania uno dei principali attrattori naturalistici.



Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo