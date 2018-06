Una Notte al Museo, il Gasparrini di Melfi apre le sue porte

Apertura straordinaria del Museo di Scienze Naturali e Fisica "Francesco Giordano "all’IIS G. Gasparrini” di Melfi, scuola più antica della Lucana. Fondata dai Borboni nel 1853. Le porte si apriranno eccezionalmente domani, 9 giugno dalle 18 alle 22, nell'ambito dell'iniziativa "Una notte al Museo". Dopo il successo della passata edizione, l’antico Regio Istituto di Agrimensura apre anche per il 2018, le porte a tutti coloro che vogliono conoscere le pagine di storia e cultura dell’intera città federiciana. In un contesto reso suggestivo dall’allestimento notturno realizzato dai ragazzi dell’indirizzo turismo, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta di un patrimonio inestimabile che comprende, tra i tanti, una collezione tassidermica dell’avifauna del Vulture. Un assortimento di uccelli imbalsamati. Una rara e antica strumentazione topografica

ed elettrica. Al tempo, utile per ottenere una rappresentazione grafica della superficie terrestre. L’appuntamento permetterà di visitare anche la storica biblioteca del Gasparrini che contiene oltre 7000 volumi e annovera tra i suoi scaffali testi unici del 1700. “L’obiettivo – sottolinea il professore Mauro Di Chicco, direttore dei Musei – è quello di condividere con l’esterno il patrimonio del Regio Istituto di Agrimensura di ottocentesca memoria. Un appuntamento imperdibile per il suo carattere innovativo e per il coraggio che continuano ad avere questi nostri ragazzi nel voler dare slancio a e una ventata di freschezza alla cultura della nostra terra”. Seconda edizione diversa di molta da quella del 2017. “Rispetto al passato anno – precisa Mauro Di Chicco – ci saranno due novità la prima. L’apertura della biblioteca. gestita sotto la mia personale responsabilità, dove mostreremo alcuni libri del 1700 di valenza anche scientifica. Un museo aperto anche dopo l’appuntamento di domani. Basta fare le dovute richieste al mio ufficio. La seconda un percorso illuminato con lumi a cera nei corridoi per dare un certo fascino fino ad arrivare ai musei di scienze naturali collegato con quello di mineralogia, dov’è presente il plastico del Vulcano”. Un’edizione di valenza culturale di alto profilo di una scuola che vuole anche ricordare il suo storico 164esimo anno scolastico.

Oreste Roberto Lanza

