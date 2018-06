L’eredità delle ‘madri Costituenti’ in un convegno CIF a Venosa

Sarà presentato giovedì 21 giugno alle ore 17.00 presso la Sala del Trono del Castello Pirro del Balzo a Venosa, il libro “Costituenti a Lavoro. Donne e Costituzioni”. L'iniziativa è promossa dalla Presidenza Provinciale CIF e la Fondazione Nilde Iotti, con la collaborazione del Cif comunale e il patrocinio del Comune di Venosa. La Costituzione e i suoi valori. Una carta fondamentale impregnata di valori alla persona, della pari dignità, della libertà, della giustizia sociale, dell’eguaglianza per garantire a tutti un livello di benessere economico, sociale e culturale. Un appuntamento per ricordare i 70 anni di vita della carta fondamentale e chi tra le donne ne fu partecipe e protagonista. Ben 21 Madri Costituenti. Adele Bej, Nadia Gallico Spano, Nilde Jotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio, Angelina Merlin, Bianca Bianchi e Ottavia Penna Buscemi. Un libro che è un album di famiglia di ben 355 pagine che spiegano il lavoro fatto dalle “Madri Costituenti” nel porre la prima pietra di leggi fondamentali per la vita quotidiana della nazione e per la sua modernità. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Venosa, Tommaso Gammone, Raffaella Bisceglia, Presidente regionale del Cif Basilicata, Antonella Viceconti, Presidente Provinciale del Centro Italiano Femminile, Beatrice Curatela, Presidente comunale del Cif, gli approfondimenti al tema sono stati affidati a Francesca Russo, vice presidente Fondazione Nilde Iotti, Elena Vigilante storica, Franco Mollica, consigliere regionale, Coordinerà il tavolo dei lavori, il giornalista Salvatore Santoro.



Oreste Roberto Lanza

