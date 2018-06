Dopo 40 anni di nuovo nelle librerie le opere di Leonardo Sinisgalli. La Fondazione acquista i diritti

Creato Sabato, 23 Giugno 2018 11:16 Ultima modifica il Sabato, 23 Giugno 2018 11:16 Visite: 73



Un annuncio che aspettavamo, con trepidazione, di dare da tempo e che finalmente consentirà di riportare nelle librerie, dopo esattamente 40 anni (l’ultima edizione mondadoriana è del 1978), uno degli autori più affascinanti e moderni del Novecento: Leonardo Sinisgalli, il poeta delle due Muse.

Il 26 giugno alle ore 11.30, presso la Sala dell’Arco del Comune di Potenza, la Fondazione Leonardo Sinisgalli e la BCC Basilicata terranno una conferenza stampa nazionale sull’acquisto dei diritti editoriali di Leonardo Sinisgalli e la ripubblicazione delle sue opere, in particolare le poesie, i racconti e il Furor Mathematicus.

La Fondazione ha infatti chiuso lo scorso 18 maggio nello studio legale del prof. Giorgio Assumma a Roma, un accordo formale con l’erede testamentaria di Sinisgalli, la d.ssa Ana Maria Lutescu (a cui va un sentito ringraziamento), che cede alla Fondazione per un periodo di 7 anni i diritti non esclusivi della pubblicazione delle opere sinisgalliane in lingua italiana.

I curatori dei volumi saranno Franco Vitelli (ordinario di Letteratura all’Università di Bari), Silvio Ramat (ordinario di letteratura all’Università di Padova, Gian Italo Bischi (ordinario di matematica all’Università di Pesaro-Urbino).

Alla conferenza stampa parteciperanno i Presidenti della Fondazione Sinisgalli e della Bcc Basilicata, Mario Di Sanzo e Teresa Fiordelisi, i Direttori, Biagio Russo e Giorgio Costantino.

Saranno presenti Dario De Luca (Sindaco di Potenza), Maria Rosaria Enea, Antonella Pellettieri (membri del Cda della Fondazione), Franco Vitelli (membro del Comitato Tecnico-Scientifico), nonché i rappresentanti istituzionali dei Soci Fondatori e Sostenitori: Patrizia Minardi (Dirigente sistemi culturali e turistici – Regione Basilicata), Nicola Valluzzi (Presidente della Provincia di Potenza), Senatro Di Leo (Sindaco Comune di Montemurro); Aurelia Sole (Rettrice dell’Università degli studi di Basilicata), Vittorio Triunfo, (Presidente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano). Avremo il piacere di avere con noi anche Paolo Verri (Direttore Matera-Basilicata 2019), Piero Lacorazza (Consigliere regionale e primo firmatario mozione Sos Sinisgalli).

SCHEDA SINTETICA DEL CONTRATTO RELATIVA AI DIRITTI ACQUISTATI

La Fondazione Leonardo Sinisgalli, nella persona del Presidente, Mario Di Sanzo, ha firmato lo scorso 18 maggio nello studio legale del prof. Giorgio Assumma a Roma, un accordo formale con l’erede testamentaria di Leonardo Sinisgalli, la d.ssa Ana Maria Lutescu che ha ceduto alla Fondazione per un periodo di 7 anni i diritti non esclusivi della pubblicazione delle opere sinisgalliane in lingua italiana.

In particolare, le opere che verranno ripubblicate sono il testo di saggistica “Furor Mathematicus”; la raccolta delle opere poetiche di Cuore, Vidi le Muse, I nuovi Campi Elisi, La vigna vecchia, L’età della Luna, Il passero e il lebbroso, Mosche in bottiglia, Dimenticatoio, Imitazioni dell’Antologia Palatina; la raccolta di racconti pubblicati in Belliboschi (1979) e “Un disegno di Scipione e altri racconti (1975).

Il contratto sottoscritto concede alla Fondazione i diritti non esclusivi:

a) di pubblicazione a mezzo stampa con qualsiasi mezzo ad oggi conosciuto o che dovesse esser reso disponibile, in volume e per qualsiasi tipo di edizione, nonché di distribuzione diretta o indiretta, delle opere in lingua italiana;

b) di pubblicazione delle opere in formato elettronico (e book) sia nel suo insieme che in singole parti e di riproduzione su qualunque tipo di supporto sia esso elettronico, magnetico e ottico (o su qualsiasi altro supporto che ne consenta la lettura, la riproduzione, la trasmissione, l’ascolto e la fruizione con ogni media), nonché i relativi diritti di distribuzione diretta o indiretta, anche mediante noleggio, di diffusione e messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo ad oggi conosciuto o che dovesse essere reso disponibile dalla tecnologia, ad eccezione delle poesie e delle prose che non possono essere utilizzate su CD o DVD (né come omaggio, né per la vendita). Tutti i suddetti diritti non esclusivi hanno ad oggetto le opere sia nel loro insieme che in ciascuna delle loro parti, comprendono la facoltà per la Fondazione di subcessione a terzi, anche a pagamento, e si estendono solo all’Italia.

Quale compenso per la concessione dei diritti di pubblicazione in volume, compresa l’eventuale pubblicazione in modalità POD, la Fondazione ha corrisposto alla Titolare Lutescu, all’atto della firma, l’importo di 16.000 euro, cui si aggiungerà il 10% del prezzo di copertina di ciascun volume venduto in numero superiore alle 2.000 copie e per le ulteriori ristampe.

Ogni ristampa delle opere consterà di un minimo di 1.000 esemplari. Il tipo dell'edizione, il numero degli esemplari da stampare oltre tale minimo, verrà fissato di volta in volta dalla Fondazione, la quale avrà diritto di distribuire le opere nel numero di ristampe che stimerà conveniente. Restano escluse le copie distribuite in modalità POD (Print on Demand).

I curatori dei volumi saranno Franco Vitelli (ordinario di Letteratura all’Università di Bari), Silvio Ramat (ordinario di letteratura all’Università di Padova, Gian Italo Bischi (ordinario di matematica all’Università di Pesaro-Urbino).

La prima pubblicazione delle opere avverrà entro Marzo 2020.



Commenta l'articolo