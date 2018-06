#WithRefugees. Giornata mondiale del Rifugiato, a Senise convegno MediHospes

La Giornata Mondiale del Rifugiato 2018, che si è celebrata in tutto il mondo il 20 giugno, ha dato vita a un mese circa di iniziative di vario genere che hanno animato moltissimi comuni in tutta Italia, uniti sotto lo slogan della campagna #WithRefugees.

Anche nell’area del senisese la MEDIHOSPES Coop Soc Onlus ha organizzato una serie di eventi sul tema “Strumenti di integrazione” partiti dal comune di Lauria ma che toccheranno ancora Senise, Latronico, Fardella e San Severino Lucano, tutti curati dai rispettivi centri SPRAR.

Lunedì 25 giugno tocca a Senise dove si svolgerà un convegno sul tema “Accoglienza ed Associazionismo: dall'esperienza passata alla programmazione futura”. Anche questo evento, come gli altri, è incentrato sull'analisi e sulla riflessione di uno dei diversi “strumenti di integrazione” per mezzo dei quali gli ospiti dei centri di accoglienza diventano parte integrante della comunità locale e con essa interagiscono e collaborano quotidianamente. Nel caso di Senise il cammino di integrazione è avvenuto grazie alla collaborazione dello SPRAR con alcune associazioni locali e con l’istituto scolastico “L. Sinisgalli”. La collaborazione ha dato vita a momenti entusiasmanti e coinvolgenti di reciproca conoscenza fra volontari e immigrati, che hanno preso parte alle attività proprie delle associazioni integrandosi in maniera naturale e costruttiva nei percorsi proposti.

Nel convegno di lunedì interverranno i rappresentanti delle associazioni ospitanti, riferendo ciascuna la propria esperienza e i risultati raggiunti. A partire dalle ore 18.00 presso il Complesso Monumentale San Francesco - Sala Convegni “Falcone e Borsellino”, interverranno Marta Miele, referente SPRAR Senise, Francesco Arbia, presidente del Consiglio Comunale di Senise, Vincenzo Guragnone, Responsabile Progetto SPRAR Senise, Rosa Schettini, dirigente scolastico dell’Isis ‘Leonardo Sinisgalli’, Maddalena Marcone, presidente Azione Cattolica Parrocchiale, Lucia Polito, Presidente Avis Comunale, e Filippo Gazzaneo, membro Rotary Club Senise Sinnia.



