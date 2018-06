Musica nei musei, a Metaponto i suoni dell’organetto della Lunatic Folk

Musica nei Musei. Da qualche anno il Ministero dei Beni culturali sostiene la Festa della Musica. Un importante appuntamento che viene celebrato in tutta Europa ogni 21 giugno. Messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. In Lucania l’iniziativa ha visto coinvolto la musica che riguarda la tradizione dell’organetto e della musica folk. Gli appuntamenti sono state programmate presso gli otto musei lucani. Potenza, presso il Museo Archeologico Nazionale; Melfi, Museo Archeologico Nazionale (Castello Normanno-Svevo); Venosa, Museo Archeologico Nazionale (Castello Pirro del Balzo); Muro Lucano, Museo Archeologico Nazionale; Grumento, Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri; Policoro, Museo Archeologico Nazionale della Sirtide; Tricarico, Palazzo Ducale. A Metaponto, presso il Museo Archeologico Nazionale, la serata dello scorso 21 giugno è stata allietata dal dal gruppo Lunatik folk facente capo all’Associazione Fisarmonica Nel Metapontino del Presidente Luigi Di Santo. Il gruppo composto dal tastierista Cristian Morzillo, organetto Gerardo Marino, al Tamburello Maristella Sarubbi e alla zampogna Francesco De Lorenzo. Musica tradizionale lucana suonata con strumenti tradizionali immersi nella cultura greca. Soddisfazione da Parte della Direttrice del Museo di Metaponto dottoressa Nunzia Armento. Pubblico numeroso in sala che per circa due ore è stato allietato da musica tradizionale e popolare. È stata una serata- ha sottolineato Luigi Di Santo- Presidente dell’Associazione Fisarmonica del Metapontino – che ha reso orgogliosi tutti noi per una iniziativa innovativa che è riuscita ad abbinare musica tradizionale e storia locale”.

Oreste Roberto Lanza

