La cultura lucana e meridionale perde Leonardo Sacco, voce libera e controcorrente

Un pezzo di cultura lucana e meridionale è andato via. Qualche giorno fa è deceduto presso l’ospedale di Matera all’età di 94 anni, il giornalista, scrittore e meridionalista Leonardo Sacco. Direttore responsabile del periodico Basilicata. Uno storico di quelli della migliore specie lucana. Considerato uno degli ultimi depositari della memoria degli eventi che portarono, nell’immediato secondo dopoguerra al dibattito sul recupero dei rioni dei Sassi di Matera.Nel 2012 la Regione Basilicata acquistò per la simbolica cifra di un euro la sua biblioteca, che conteneva migliaia e migliaia di libri, riviste e documenti. A detta di coloro che ne hanno conosciuto le doti di grande intellettuale, possedeva una voce inconfondibile come quella delle Muse che il poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli aveva incontrato in Lucania, nel lontano 1939, dalle parti di Montemurro. Non è sicuro che Leonardo Sacco condividesse le scelte letterarie di Sinisgalli, però dall'immagine di queste Muse aveva ereditato lo spirito dissacrante, l'agire contromano, perfino il loro essere inascoltato: Sinisgalli credeva nella civiltà delle macchine anziché della terra, Sacco non credeva nell'una come nell'altra. Un indipendente, una persona che pare non sia stato mai legato a nessun carrozzone e a treni di passaggio. Di lui si diceva di una persona perennemente in bilico tra entusiasmo e il disincanto, un po' maestro miscredente e un po' Cassandra inconsapevole. Per un attimo vicino Adriano Olivetti e alla sua scommessa di una visione economica che desse un futuro alle aree interne di quel mondo lucano in fuga. Fu studioso e partecipe del dibattito intorno a quel palinsesto della storia meridionale. Studiò la documentazione che riguardòl’inchiesta Jacini del 1884. La grande inchiesta parlamentare del regno d’Italia che dal 1877 al 1886 esamino le condizioni dell’agricoltura nel paese dove si apprese che nelle campagne del Sud la denutrizione era la regola , che la malaria infieriva nelle regioni del Sud. Approfondì la storia del famoso viaggio di Zanardelli del 1902, culminato con la legge speciale di due anni dopo, fino a Carlo Levi, a Ernesto De Martino, a Manlio Rossi Doria e Rocco Scotellaro di cui resto con tutti legato da profonda amicizia.In particolare con Carlo Levi. Si racconta di alcuni dipinti regalati, da Levi a Sacco per farsi perdonare quando il proprio torto si manifestava nelle diverse discussioni che alimentavano gli incontri tra lo scrittore torinese e quello lucano.Nel suo archivio sono radunate tutte queste esperienze dove Sacco pare non aver mostrato nessuna adesione ad alcuna. I suoi scritti evidenziano di come fosse lontano dal credere che il ritardo del Mezzogiorno fosse in una legislazione che assecondasse il carattere rassegnato di un popolo e quindi fosse una mera elargizione con limpide colorazioni di assistenzialismo. Una voce libera del Mezzogiorno d’Italia. Le pagine di storia di questo grande scrittore lucano non dimenticano di annotare il grande scontro politico e culturale con Emilio Colombo nel pieno del suo immenso potere . In quell’epoca scrisse “Il cemento del potere” dove manifestava pensieri duri verso quello che rappresentava il plenipotenziario della DC del tempo. Un libro pare sparito presto dalle librerie e che attualmente risulta di difficile reperimento. Per la Lucania fu un uomo che non mostro nessuna esitazione ad andare controvento e che la verità fosse il vessillo con cui marciare sulla strada tortuosa per costruire un Sud nuovo e di avanguardia.Uno spirito critico e libero. Di quelli che nella nostra attualità anche il lanternino avrebbe difficoltà a trovare. Dei suoi lavori importanti che proveremo ad approfondire sono: “Matera contemporanea. Cultura e società. Prima edizione”; “L' ideale di libertà e di tolleranza. Raffaele Pettazzoni (1883-1959) e la coscienza storico-religiosa degli italiani”; “Appunti di politica regionale”

Oreste Roberto Lanza

