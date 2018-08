‘U Monachicchjë’, storia e tradizione di Episcopia raccontate da Elisa Conte Colangelo e Franca Iannuzzi

Nel mese di agosto è stato ultimato presso la Tipografia Grafiche Zaccara il lavoro dal titolo "U Monachicchje" ideato e realizzato dalla professoressa Elisa Conte, Presidente dell’associazione episcopiota Epicanto, l’artista Franca Iannuzzi e Walter Molfese. Il Sinni racconta “U Monachicchjë”. Il racconto si compone di testi e di illustrazioni che rendono la lettura di facile comprensione per i piccoli lettori. Un breve racconto riguardante una tipica figura del folclore lucano. I testi sono stati curati dalla professoressa Elisa Conte, presidente dell'associazione Epicanto, le illustrazioni e le foto dei manufatti sono opera della creatività dell’artista Franca Iannuzzi, la grafica è stata curata dal videomaker Walter Molfese di Forlì, giovane talento di origine episcopiota che svolge la sua professione in tutta Italia. L’obiettivo è quello di valorizzare le figure ancestrali della tradizione popolare lucana ci ha portato ad ideare e realizzare un racconto dedicato ai bambini. “Sin dal 2012 con la nascita dell'associazione Culturale Epicanto- sottolinea Franca Iannuzzi -era maturata l'idea e il desiderio di raccogliere materiale attraverso la tradizione orale su questo personaggio che i nostri avi ci hanno raccontato sotto forma di leggenda popolare. Proprio attraverso queste fonti, siamo riusciti a dare forma e personalità a questo figura, che ci veniva descritta come un bambino, sempre sporco di terra, vestito con un saio di colore scuro legato in vita da un grosso cordone e con in testa sempre un cappuccio rosso; dispettoso, burlone incuteva paura”. Ricerche precise elaborate insieme con lo storico locale la professoressa Elisa Conte Colangelo. “Nel corso delle nostre ricerche- continua Franca Iannuzzi- spesso abbiamo ascoltato persone che ci riportavano delle suggestioni della loro infanzia, ovvero di aver visto o percepito in qualche cantina, o nei paraggi dell'antico castello questo singolare folletto”. Poi l’opera di valorizzazione da parte dell’associazione Epicanto insieme a rievocazioni storiche con progetti dell'omonima compagnia teatrale dialettale e con la produzione di manufatti in terracotta e tavole policromatiche, realizzate appunto dall’ingegnosa autodidatta l’artista Franca Iannuzzi. che hanno dato materializzazione alle tante descrizioni. Molte sono state le mostre Mostre su questa figura condivise sul territorio con diverse realtà associative, con l’intento di condividere e di fare rete. Un libro di vero interesse storico.



Oreste Roberto Lanza

