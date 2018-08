Alla gara di organetto di Scanzano Jonico il salernitano Chistian Genovese, un passo in più

Alla gara interregionale di organetto di Scanzano Jonico, organizzata dall’associazione organetto e Fisarmonica del Metapontino, svoltasi qualche settimana fa nella piazza del palazzo baronale, due i vincitori in assoluto. Giuseppe Tarantino di Rocca Imperiale e il salernitano Chistian Genovese In particolare Genovese ha dimostrato di essere un passo in avanti con le sue movenze ritmiche. Un giovane di grande prospettiva. La sua storia racconta di una passione già in tenere età. A 10 anni ha cominciato a suonare l’organetto sotto la supervisione e gli insegnamenti del M°Errichetti Rocco. Qualche anno dopo, numerose le partecipazioni a varie gare e concorsi di livello locale e regionale, partendo da modesti risultati fino ad arrivare ad alti livelli di tecnica. Da qui la partecipazione alle gare nazionali ed internazionali il passo è stato breve. Infatti numerosissimi i risultati ottenuti. Un secondo posto al campionato Europeo di Organetto e Fisarmonica diatonica. Risultati importanti e di rilievo che gli hanno permesso di intraprendere un nuovo percorso di studi apprendendo non solo la teoria della musica ma anche la fisarmonica e la tromba al liceo musicale "Walter Gropius" di Potenza. Il Conservatorio “Gesualdo di Venosa” a Potenza il passo successivo. "Una Nota per Don Fantini” a Mondragone in provincia di Caserta, con il secondo posto ottenuto con una grande prestazione musicale è la sua immensa soddisfazione. Un risultato ottenuto con il suo organetto con il confronto con altri tipi di strumenti e generi musicali. In tutto al momento nel suo palmares ci sono oltre 60 gare a livello nazionale ed internazionale. “Poter portare la mia musica – ha sottolineato Genovese- in varie regioni d’Italia, dalla Basilicata, Campania, Puglia, Lazio, Molise, Abruzzo, Marche, Toscana, Piemonte, fino al Friuli-Venezia-Giulia è stata ed è il mio più grande appagamento perché mi ha permesso di acquisire nuove tradizioni musicali culture e nuove opportunità legate con una passione comune: la musica”. Per la nona edizione del 2019 a Scanzano Genovese è già pronto con nuove musiche e nuovi ritmi su cui poter misurare la sua voglia di crescere ancora.



Oreste Roberto Lanza

