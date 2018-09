La domenica gratis nei muesi lucani. Dal 19 settembre speciali iniziative per Matera 2019

Continuano le domeniche gratuite nei Musei Lucani. Da oggi, domenica 2 settembre 2018 si entra gratis nei musei statali della Lucania dove sarà ancora possibile visitare le mostre fotografiche del progetto 10 Fotografi per 10 Musei, realizzato dal Polo Museale della Basilicata, grazie al Piano dell’arte contemporanea del MiBAC. Le mostre, dove sono stati impegnati 10 fotografi di diversa esperienza, genere, età, linguaggio, approccio critico e sentimento che hanno raccontato con la loro sensibilità i musei del nostro territorio, confluiranno in un’unica grande esposizione che sarà inaugurata a Matera, a Palazzo Lanfranchi, il 19 settembre prossimo, in occasione dello speciale appuntamento gratuito voluto dal Polo Museale della Basilicata. Il 19 di ogni mese in tutti i musei della regione per accompagnare le speciali iniziative di avvicinamento al 2019 promosse dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019. Protagonisti di questa straordinaria avventura fotografica con la quale il Polo Museale ha cercato di dare una risposta alla domanda: «In che lingua parlano i nostri Musei?» sono Francesco Radino, Museo di Palazzo Lanfranchi, Mario Cresci, Museo Archeologico Domenico Ridola di Matera, Pierangelo Laterza Museo Archeologico di Metaponto, Angela Rosati, Museo Archeologico della Siritide di Policoro, Francesco La Centra, Museo dell'Alta Val d'Agri a Grumento Nova, Alfredo Chiarappa, Museo Archeologico Dinu Adamesteanu di Potenza, Cosmo Laera, Museo Archeologico Massimo Pallottino di Melfi, Michele Battilomo, Museo e Parco Archeologico di Venosa, Federica Danzi, Museo Archeologico di Muro Lucano e Luca Centola Palazzo Ducale di Tricarico. “Non era richiesta una bella documentazione d’autore - ha dichiarato Marta Ragozzino - bensì ci si attendeva che i 10 fotografi, chiamati a condividere con noi questo progetto, accettassero di rompere gli schemi, acconsentissero a immergersi all’interno dei musei senza altre mediazioni che la propria sensibilità e il proprio linguaggio per realizzare un racconto diverso, un’interpretazione d’autore, un’operazione artistica site specifici”. L’obiettivo più importante assegnato ai Poli museali, è quello di concorrere alla realizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la costituzione o il potenziamento dei diversi sistemi territoriali.Le mostre resteranno aperte fino al 15 settembre, con gli orari di apertura dei rispettivi Musei. Palazzo De Lieto di Maratea aderisce alla giornata gratuita del 2 settembre con l’aperturastraordinaria della mostra di Rocco Molinari Opere scelte. 1976/2018. La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre.

