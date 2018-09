Cinemà chiude a San Chirico Raparo, 7 e 8 settembre. Sostenibilità ambientale e integrazione

Proiezioni d’autore dedicate alle tematiche della sostenibilità ambientale e dell’integrazione al centro della terza e ultima tappa della seconda edizione di “Cinemà – rassegna cinematografica itinerante di qualità” che chiude la stagione con una due-giorni in piazza Roma a San Chirico Raparo il 7 e 8 settembre.

Con l’obiettivo di portare nelle piazze proiezioni su un maxi schermo a led, pomeridiane e serali, per un pubblico di giovanissimi e adulti, a ingresso libero, il programma prevede per venerdì 7 settembre, alle ore 18, “Il viaggio di Norm” film di animazione che utilizza le tecnologie digitali del 3D e sviluppa il tema ambientalista attraverso il viaggio di un orso bianco per salvare il suo habitat al Polo Nord con l’aiuto di una ragazzina sensibile e intelligente; a seguire, alle ore 21, “Le meraviglie” opera di Alice Rohrwacher, prima donna regista italiana in assoluto a vincere il Grand Prix al Festival di Cannes (2014), che racconta di rapporti interpersonali e generazionali in cui la routine, scandita dalle stagioni e dall'impollinazione delle api mellifere – lo sciame di api è lucano, addomesticato da un apicoltore di Nova Siri - è interrotta dall’arrivo di una troupe televisiva con Monica Bellucci che stravolgerà la vita della giovane protagonista. Per sabato 8 settembre, alle ore 18, “La gabbianella e il gatto” un grande classico dell'animazione e del disegno italiano, tratto dal racconto di Luis Sépulveda, che mette in evidenza valori fondamentali nel rapporto con gli altri a partire dal rispetto per la diversità; a seguire, in serata, la proiezione di alcuni prestigiosi corti del II^ Rojava Film Festival; e poi, alle ore 21, “Io sto con la sposa” docufilm finanziato con una campagna di crowndfunding, opera prima di un giornalista under 35, Gabriele Del Grande, e di Antonio Augugliaro e Khaled Soliman Al Nassiry, presentato nella sezione “Orizzonti” della 71esima Mostra di Venezia, con una nomination ai David di Donatello, una ai Globi d'oro e una segnalazione ai Nastri d’Argento: documentario dal tono fiabesco con i cinque protagonisti in fuga dalla guerra, Palestinesi e Siriani sbarcati a Lampedusa, sono decisi a raggiungere la Svezia grazie a un poeta palestinese-siriano e a un giornalista italiano che li aiutano a inscenare un corteo nuziale in un viaggio di tremila chilometri che mostra un'Europa transnazionale, solidale, goliardica che riesce a farsi beffa di leggi e controlli.

“Con San Chirico Raparo si conclude la seconda edizione della rassegna itinerante tra le comunità lucane che quest’anno hanno voluto aderire al progetto. Abbiamo condiviso la visione di film di spessore e dalle tematiche importanti, l'incontro con tante persone e soprattutto – spiega Evilia Di Lonardo, Presidente dell’Associazione Sintetika - con i tantissimi bambini che si sono lasciati coinvolgere nei workshop grazie alla capacità narrativa delle professionalità che abbiamo invitato a far parte della nostra squadra. L’auspicio è che il prossimo anno ancora altri Comuni vorranno unirsi alla rete culturale che intendiamo continuare a qualificare per un'attenzione particolare nei confronti dei giovani cineasti e dei ragazzi protagonisti dei laboratori operativi sull’educazione all’immagine e sul linguaggio cinematografico.”

La manifestazione itinerante, ideata e organizzata dall’Associazione culturale potentina Sintetika, è sostenuta nell’ambito del Programma ministeriale “Sensi Contemporanei” da Lucana Film Commission e si avvale del patrocinio dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata e delle Amministrazioni comunali che hanno dato adesione.