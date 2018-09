A Satriano di Lucania, Progetto Re.Te. Ospitale della Compagnia Petra, ultimo appuntamento 2018

Domani, giovedì 27 settembre, a Satriano di Lucania, al Teatro Anziani, presentazione del lavoro svolto da “Anomalia Teatro” durante la residenza artistica denominata Re.Te. Ospitale, promossa dalla Compagnia Petra in collaborazione con il Comune di Satriano di Lucania e lo sponsor tecnico di Associazione Piccoli Teatri. Proprio a Satriano di Lucania, la compagnia torinese ha lavorato alla sua nuova produzione, che debutterà a Roma a fine aprile 2019. Ispirata a fatti realmente accaduti, la storia è quella di un presidio contro un campo Rom, gli stereotipi razziali raccontati attraverso chi li vive e promuove. Il progetto oltre ad aver vinto la residenza a Satriano è vincitore del bando di co-produzione del Teatro Studio Uno di Roma.

La compagnia “Anomalia Teatro”, formata da Amedeo Anfuso, Debora Benincasa e Marco Gottardello, è stata presentata alla comunità il 20 settembre scorso durante un incontro-aperitivo pubblico. L'occasione è stata non solo quella di spiegare al pubblico il lavoro nato durante le prove nel Teatro Anziani ma anche i temi affrontati nel progetto, in particolare quello del nuovo razzismo che non usa più discriminazioni esplicitamente biologiche ma si annida nelle proposte identitarie e nazionaliste “Il nostro Mondo Gagio - ha detto Amedeo Anfuso, regista dello spettacolo - sta crescendo fra dubbi ed entusiasmi. Qui conosciamo persone e allarghiamo i nostri orizzonti. Questa residenza è un regalo importantissimo che ci permette di conoscere altre realtà e di confrontarci fin da subito col nostro pubblico”. Una iniziativa e un progetto di intenso respiro culturale e non solo .“Sicuramente all’interno dei nostri dialoghi - ha aggiunto Anfuso- rimarrà qualcosa di queste strade, dei caffè offerti al bar, della pizza chiena, delle storie di Fiorenzo e delle sculture di Silvio, rimarrà qualcosa di Satriano e della Compagnia Petra” Inizio ore 20.30.



