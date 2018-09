Unibas, gli studenti di UnIdea accolgono i nuovi iscritti

Si è svolto il 26 settembre 2018, nel Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, il test d’ingresso al corso di laurea triennale in Studi Umanistici.

L’Associazione Studentesca UnIdea ha organizzato, per il secondo anno consecutivo, un banchetto informativo che ha avuto come obiettivo quello di offrire consigli utili ed informazioni basilari circa gli impegni burocratici e non solo che gli studenti incontreranno durante il percorso universitario. Per l’occasione è stata redatta un’apposita “Guida per lo Studenti in crisi”, con la quale vengono dettagliati tutti i servizi presenti al DiSU e non solo: informazioni utili circa le sedi e gli orari degli uffici ARDSU Basilicata, indicazioni per l’ufficio Segreteria Studenti e per l’ufficio Segreteria Didattica.

La guida, distribuita a tutti i neo-iscritti, contiene, inoltre, informazioni utili relativamente al Centro Universitario Sportivo, alla Biblioteca Centrale d’Ateneo, al Centro Linguistico d’Ateneo, all’Ufficio Mobilità Internazionale ed al CISIT. Tra le informazioni presenti, anche utili indicazioni sul Garante degli Studenti e lo Sportello d’ascolto.

Al termine del momento informativo è stato organizzato un rinfresco per i nuovi iscritti, utile occasione di confronto, nonché “benvenuto ufficiale” nel mondo universitario.

La guida è disponibile, in forma completa e gratuita, oltre che nella sede dell’Associazione (Unibas, Polo del Francioso), sulla pagina Facebook “Associazione Culturale Studentesca Unidea”.

L’Associazione UnIdea ha programmato, per l’anno accademico alle porte, un calendario di iniziative ed attività, in sede ed all’esterno, volte all’approfondimento ed al confronto su tematiche caratterizzanti non solo l’articolato percorso di studi umanistici, ma anche su questioni di più stringente attualità.