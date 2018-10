Premio giornalistico “La Rosa D’oro” a Veronica D’Andrea, giornalista del sociale

Una giornalista lucana al Premio Giornalistico Nazionale “La Rosa D’Oro”. Il 29 settembre scorso, Veronica D’Andrea, classe 1982, di Ruoti, ha ricevuto a Roma, presso la Sala Conferenze della Basilica dei SS. XII Apostoli, il prestigioso premio. Promosso dall’associazione Internazionale Regina Elena Onlus, il premio riunisce iscritti e volontari in 56 stati del mondo per attività di carattere spirituale, caritatevole e culturale. Veronica D’Andrea, è arrivata seconda, in ex aequo, su 107 giornalisti provenienti da tutt’Italia che hanno partecipato con loro servizi alle tre tematiche: l'Italia e gli italiani all'estero, Giornalismo e New Media, Comunicazione istituzionale.

Il prestigioso riconoscimento, per la sezione stampa e la categoria “Comunicazione e New Media”, è stato conferito per l’articolo pubblicato a gennaio scorso sul Mattino di Puglia e Basilicata con il titolo “Educazione ai social secondo Suriano”. Pino Suriano è giornalista e docente di lettere presso il liceo Fermi di Policoro da anni impegnato in corsi di microscrittura e video conferenze. Giornalista dal 2013, Veronica D’Andrea è da tempo impegnata nel settore del sociale per dare voce a chi poca ne ha e a chi ormai è abituato a vivere nel silenzio della propria ombra. Le motivazioni del premio sono state quelle di un articolo di riflessione sociale, dove l’intervistato, il giornalista e docente di lettere Pino Suriano, spiega la necessità di attuare una educazione ai social, dove i modelli di condivisione si oppongono a quelli di competizione e di tipo allarmistico. Molte volte un premio oltre alla emozione per un giusto riconoscimento può dare ulteriori sensazioni.

“Soddisfazione di aver fatto bene – esordisce subito Veronica D’Andrea, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - un proprio lavoro. Di essere riuscita a diventare un megafono perfetto delle persone che ho intervistato”. Un premio porta anche una dose di consapevolezza e di responsabilità di una maturità giornalistica? “No assolutamente – chiarisce la giornalista Lucana D’Andrea - ho tantissima strada da fare. Tante cose da imparare. È solo, chiamiamolo, incentivo a migliorare. Significa: stai andando bene. Lavora, impegnati di più”. Sono parole e pensieri che evidenziano una passione infinita per la scrittura come impegno intellettuale nel sociale con l’aspirazione di sapere dove andare e dove arrivare. “Voglio andare dovunque mi porti la mia passione- sottolinea di impatto Veronica D’Andrea - sto facendo giornalismo e voglio fare giornalismo, specialmente il giornalismo tra la gente, tra le persone, mi sento tagliata per questo”. Donna riservata, silenziosa, in alcuni attimi, ma la voce lascia intendere la caparbietà di andare fino in fondo. Una giornalista, potremo dire, controsenso.

Di questo sembra persuasa anche il sindaco di Ruoti Anna Scalise. “Un riconoscimento che sintetizza le sue straordinarie qualità – precisa Anna Scalise - di vera professionista dotata di grande senso etico, che ha compreso l'importanza dell'informazione che non disinforma, che quotidianamente cerca di entrare nelle notizie con obiettività nel pieno rispetto della deontologia. Dai suoi articoli traspare la voglia di dare un’impronta diversa, più trasparente, più onesta e soprattutto più umana, in un settore, quello della comunicazione, dove invece quotidianamente dilagano le fake news. Ragazza preparata, semplice e volenterosa”.



Oreste Roberto Lanza

