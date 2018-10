Associazione ‘Libera’. A Policoro si parla di mafie e malaffare tra passato e presente nel Metapontino

“Metapontino, terra nostra – Mafie e malaffare tra passato e presente”. Giovedì 11 ottobre 2019, alle ore 18.00, nella sala consiliare del Comune di Policoro, si terra un incontro organizzato dall’associazione “Libera” – Presìdi del Metapontino e Matera in collaborazione con “Libera” Basilicata. E’ di qualche giorno fa la notizia degli arresti effettuati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, presso la Procura della Repubblica di Potenza, che hanno portato in carcere 12 persone, 13 agli arresti domiciliari e comportato ben oltre 22 perquisizioni domiciliari nei confronti di ulteriori indagati alla ricerca di armi e droga. Una vera azione di polizia giudiziaria in piena notte che ha inciso notevolmente nell’attività delinquenziale di alcuni gruppi mafiosi che operano da anni nel territorio del metapontino. Un’attività criminosa che ha inciso notevolmente nella crescita economica di questo territorio. Un’attività investigativa svolta sia dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato e della Guardia di Finanza attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti, perquisizioni e sequestri sfociati in preliminari arresti in flagranza di reato. Un’attività svolta seguendo i profili indicati preliminarmente nell’articolo 416 bis del codice penale e quelli di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, incendio e danneggiamento a seguito d’incendio, minaccia aggravata dal metodo mafioso e quello di detenzioni illegali di armi. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Policoro, Enrico Mascia, interverrà il dott. Francesco Curcio, Procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, e Marcello Cozzi, Vice Presidente Nazionale dell’associazione Libera.



