Le Giornate FAI d’autunno a Lagonegro dedicate a Carlo Levi. In mostra le opere leviane

Giornate FAI d’Autunno a Lagonegro. In linea con lo spirito di perseguire la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale dell’Italia, del singolo territorio, in particolare, quello Lucano, gli organizzatori del FAI, in collaborazione con l’Associazione lagonegrese “La Castagna Ra Critica”, hanno promosso un appuntamento culturale e storico per il prossimo fine settimana. Sabato 13 ottobre alle ore 18.00, nella Chiesa della Madonna delle Grazie, si inaugurerà la mostra dedicata alle opere pittoriche di Carlo Levi, appartenenti alla collezione privata Capaldo ed eccezionalmente esposte al pubblico per l’occasione. La mostra resterà aperta anche domenica 14 ottobre. L’apertura della mostra sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “L’arse argille consolerai. Carlo Levi dal confino alla Liberazione di Firenze” del giornalista e scrittore Nicola Coccia, vincitore del "Premio nazionale Carlo Levi" 2016. Pagine in cui l’autore racconta sei anni di ricerche per scavare nella vita di Carlo Levi e in uno dei libri più importanti del nostro dopoguerra: Cristo si è fermato a Eboli. Un viaggio dal confino, dove il fascismo lo spedì, fino alla Liberazione di Firenze, ricostruito attraverso documenti, inediti. Un libro che parla soprattutto della vita di Carlo Levi, medico, pittore. Quella che sarà presentata è una seconda edizione ancora più ricca di materiali e documenti inediti. Una anteprima nazionale. A seguire il convegno “L’arte e l’attualità” di Carlo Levi, dove si avrà modo di approfondire le molte sfaccettature dell’autore torinese. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Rosanna Colombo, del delegato FAI, Salvatore Falabella, di Milena Falabella, Presidente dell’associazione “La Castagna Ra Critica”, interverranno nel merito studiosi ed esperti: Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Unibas, il funzionario ONU Grancesco Galtieri, don Gianluca Bellusci, Prefetto agli studi dell’Istituto Teologico di Potenza, Nunziante Capaldo, scrittore e collezionista, e Luigi Beneduci, docente e saggista, che dialogherà con l’autore del volume leviano.



Oreste Roberto Lanza

