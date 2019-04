Matera e Marina di Pisticci le riprese del film dedicato allo 007 più famoso del mondo

Avrà come titolo "Shatterhand” ed è il nuovo film dedicato a James Bond, il 25esimo della saga, girato prevalentemente a Matera per la prossima estate. Qualche giorno fa si sono completati, da parte della produzione cinematografica Eon Production, gli ultimi sopralluoghi tra Matera e Marina di Pisticci. Il Film è stato affidato al regista Cary Fukunaga e che coinvolgerà per l’ultima volta l’attore Daniel Craig. Le riprese, con ogni probabilità, inizieranno dal 17 agosto fino al 23 settembre 2019 tra la città dei Sassi e sulla bellissima spiaggia “giamaicana” di Marina di Pisticci.

Matera, potrebbe essere interessata alle riprese l’area del centro storico, Cattedrale, piazza del Sedile, via Ridola, piazza San Francesco, oltre naturalmente ai Sassi. Il cast ancora pare non definito, circolano nomi di attori importanti e meno: Ramy Malek, si dice il cattivo di turno, fresco vincitore di Oscar per il film “Bohemian Rhapsody. Per le Bond girls sono confermate Léa Seydoux, Bond girl del capitolo precedente e Naomi Harris, nel ruolo di Moneypenny, mentre tra le probabili attrici figurano Priyanka Chopra, modella, attrice e cantante indiana eletta miss Mondo 2000 e Jodie Comer. Insieme, probabilmente, anche Madeleine Swann, già protagonista del pluripremiato “La la land”, Ralph Finnes nei panni di M, capo dell’MI6, Ben Whishaw in quelli di Q – scienziato e ricercatore capo. La produzione arriverà nella città dei Sassi il prossimo 12 agosto.

Oreste Roberto Lanza