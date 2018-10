A Castel Lagopesole domenica 'Famiglie al Museo' nel Mondo di Federico II

Domenica 14 ottobre , “Famiglie al Museo”. La Pro Loco Castel Lagopesole, per il secondo anno, aderisce all’iniziativa con lo scopo di avvicinare e far conoscere alle nuove generazioni “Il Mondo di Federico II” e il Castello di Lagopesole con attività didattico-ludico a loro dedicate. Iniziativa rinveniente dal tema dell’edizione 2018 patrocinata da MiBAC con il quale si intende avvicinare i bambini alla scoperta del patrimonio museale italiano.

“Una giornata durante la quale - sottolinea Carlo Lucia, Presidente della Pro Loco Castel Lagopesole - fantasia, mito e storia si uniranno per trasformare in principi e principesse i bambini che giungeranno al maniero federiciano. L’investitura sarà l’unico modo per scoprire, con il Castellano, i segreti dello Stupor Mundi e i suoi lasciti ideali e culturali, per realizzare insieme al Maestro Decoratore piccoli oggetti artistici partendo dall’analisi dei reperti ricostruiti e delle mensole a capitello del Salone dell’Imperatore, per essere trasportati in un mondo incantato dalle letture di una Dama di Corte seduta su di un seggio accanto alla finestra”.

“Famiglie al Museo” è una spettacolare attività ludico-didattica alla figura del sovrano più controverso della storia medievale: “Federico II. L’iniziativa vuole anche rispondere all’interrogativo: cosa accade se un bambino governa il mondo?”. Si potrà accedere al percorso ogni ora a partire dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.



