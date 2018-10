Incontro con gli studenti Unibas. Si parla di 'fascismo e antifascismo: ieri e oggi'

L’Associazione Culturale Studentesca UnIdea, insieme all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia organizza, venerdì 19 Ottobre, alle ore 15.00, un pomeriggio di riflessione sul tema riguardante il fascismo e l’antifascismo tra passato e presente.

L’incontro avrà luogo presso la Biblioteca Centrale d'Ateneo, sede del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata in via Nazario Sauro 85, Potenza.

L’obiettivo che l’evento vuole perseguire è quello di comprendere in primo luogo il passato in termini storico-scientifici, cercando, in seguito, di costruire un dibattito sulle recenti derive xenofobe e razziste che coinvolgono l’attuale società italiana.

A guidare la riflessione storica sul tema saranno il Professore di Storia Contemporanea dell’Università degli Studi della Basilicata Donato Verrastro e la dottoressa di ricerca in Storia Elena Vigilante.

Introdurranno, invece, i lavori Alessandro Fundone, Presidente ANPI della Sezione di Potenza, e seguirà l’intervento di Carla Nespolo, Presidente ANPI Nazionale.