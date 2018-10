Nel 1944 la strage di Balvano. Treno 8017, un disastro rimosso

Creato Giovedì, 25 Ottobre 2018 17:50





Probabilmente pochissimi lucani ne conoscono la storia. Molto meno sanno dei contorni. Una strage che doveva avere una risonanza mondiale ma che, inspiegabilmente, è stata coperta da una coltre di colpevole e forse dolorosa indifferenza, non solo dalle istituzioni costituite del tempo, ma anche dai mezzi di informazione e guarda caso anche dagli studiosi. Alla fine “veritatem dies aperit”, come diceva Seneca. È sempre il tempo a svelare la verità. Su questo ha lavorato alacremente Gianluca Barneschi, romano, avvocato nel settore della radio diffusioni e telecomunicazioni, dando vita ad un libro di grande valore storico e non solo. “Balvano 1944, indagine su un disastro rimosso” LEG edizioni S.r.l. -2014. Nelle primissime ore del mattino di venerdì 3 marzo 1944, a Balvano, in provincia di Potenza, più di 500 persone morirono in un incidente ferroviario: il più grave della storia. Luogo del delitto la galleria “Delle Armi” nei pressi della stazione di Balvano – Ricigliano in provincia di Potenza. I dati sulle morti sono ancora oggetto di discussioni; si alternano in maniera confusa tra i 517, 529, 570 per poi arrivare a oltre 600. Le indagini furono fatte in maniera sbrigativa e ragion di Stato congiurarono per una quasi completa rimozione dell'accaduto. Ad alcune tra le famiglie delle vittime, dopo lunghe vicende giudiziali, fu riconosciuta una modesta indennità, ma il loro desiderio è sempre stato quello di un'adeguata conoscenza e di un doveroso ricordo del dramma vissuto. E invece quella di Balvano fu una strage con molti responsabili e nessun colpevole, con l'aggravante di essere ignota ai più. Alle 19:00, il treno 8015 partito da Napoli per poi diventare 8017, ripartì dalla stazione di Battipaglia, in direzione di Potenza, trainato dalle due locomotive a vapore FS 476.058 e 480.016 assegnate al deposito di Salerno. Era composto da 47 carri merce e aveva la ragguardevole massa di 520 tonnellate, molte di più di quelle previste in 350. Un libro che racconta con grande intensità momenti, circostanze e vicissitudini vissute negli attimi precedenti e successivi all’evento. Pagine fitte di elaborazioni dati, di messaggi inviati tra una e l’altra stazione, ordinati per singole ore e momenti. Testimonianze fatte dai sopravvissuti per caso. Un libro scritto con una semplicità unica tanto che l’autore stesso riesce a veicolare il lettore all’interno delle singole e precise circostanze macabre dell’evento. Un testo di ben 308 pagine, escluse quelle dove vengono annotate nomi e cognomi identificati. Quelli rimasti anonimi fino all’ultimo finirono in una fossa comune. Il punto di non ritorno della galleria delle Armi fu identificato con la numerazione 127. In quel punto molti trovarono una morte dolce, altri tentarono una inutile fuga, altri, probabilmente i più, ebbero fiducia e con un fazzoletto al naso sperarono nei soccorsi, che arrivarono a tempo enormemente scaduto. Gli accertamenti del momento successivo, le relazioni degli alleati hanno in ogni caso evidenziato una circostanza netta. L’evento non si generò per colpe umane, ma di molto peggio: di negligenza. A questo si addizionarono altri elementi pur importanti. L’utilizzo di un tipo di carbone molto inquinante fornito dagli alleati. Un peso distribuito su 476 metri di lunghezza del treno non a norma e con l’omissione del controllo alla stazione di Battipaglia. Il monossido di carbonio avvelenò oltre 427 uomini, tra i quali anche bambini, oltre 74 donne. Molti Campani ma anche molti lucani. Tra questi vale pena ricordare il professore Vincenzo Jura, nato a Baragiano, in provincia di Potenza, una grande carriera professionale e universitaria sviluppatasi tra Roma, Sassari e Vienna. Il saggio è pieno di inediti e particolari sulla tragedia da leggere assolutamente, perché trattasi di una vicenda di noi Lucani, che non possiamo lasciare nell’oblio. Ricordare per non dimenticare sarebbe un bel regalo di testimonianza soprattutto per quelle vittime rimaste fino ad oggi ancora senza un nome e un cognome.

Oreste Roberto Lanza

