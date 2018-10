Matera, a Palazzo Lanfranchi la terza tappa del Festival della Conoscenza: ‘Rinascere dalle proprie ceneri’

Si è tenuto, presso il Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” di Potenza, Palazzo Loffredo, l’edizione 2018 del “Festival della Conoscenza: dal sapere alla sapienza. Alla Ricerca della felicità”. Organizzato dall'associazione Alba Lucana e dal Polo Museale della Basilicata, in collaborazione con l'Università di Basilicata e la S.I.P.S.I. Società Italiana Psicologi e Psichiatri, patrocinata dal Comune di Potenza e Tricarico, il convegno rientra nelle numerose iniziative culturali che l’Associazione regionale Alba Lucana, presente sul territorio di Potenza e di Matera. La terza tappa, nel Museo “Dinu Adamesteanu”, dal titolo “Rinascere alla proprie ceneri” ha previsto due momenti importanti: la visita guidata nel museo archeologico, a cura dell'archeologa Mara Romaniello e dello psicoterapeuta, Pietro Alessando Caforio; ed un momento di riflessione finale con psicologi e artisti lucani, dove si è affrontato la tematica complessa ed affascinante del dolore, della necessità di attraversarlo per ricontattare la parte più intima e più profonda della propria anima. La manifestazione, ha percorso alcune tappe importanti, attraverso i musei della Basilicata, custodi del sapere più antico ed occasione imperdibile per conoscere la nostra più intima essenza. Un appuntamento dove si è ripercorso l'iter di conoscenza e di scoperta emozionale della cultura museale per rendere semplice ed accattivante ciò che appartiene alla nostra Lucania, territorio terribilmente bello e sconosciuto.



Oreste Roberto Lanza

