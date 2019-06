Poco più che trentenne, morì a causa di un incidente con la sua auto

Oggi nel panorama musicale è doveroso ricordare il grande Rino Gaetano, cantante geniale e poetico morto prematuramente il 2 giugno 1981 poco più che trentenne, a causa di un incidente con la sua auto in via Nomentana a Roma. Arma vincente delle sue canzoni è il nonsense. I testi del grande cantautore, attraverso l'interpretazione individuale, possono rivivere ancora oggi con un significato attuale e pungente. Diventa così «in certi periodi dirompente e costringe a guardare le cose da più punti di vista», dice il comico Paolo Rossi nel ricordo a Rino Gaetano. I testi delle canzoni di Rino Gaetano sono ironici e senza politica, cosa che per gli anni '70 era fortemente controcorrente. Si tratta di testi comunque pieni di significato e l'ironia è l'arma di cui il cantante si è sempre servito per renderli ancora più pungenti e dissacranti. «Io cerco di scrivere canzoni ispirandomi ai discorsi che si possono fare sul tram, in mezzo alla gente, dove ti rendi subito conto dell'andazzo sociale». «Non voglio dare insegnamenti, voglio solo fare il cronista». Queste erano le parole di Rino Gaetano, il quale raccontava nei suoi testi la vita che vedeva intorno a sé nei suoi anni '70 con quella freschezza e ironia che sono solo dei grandi autori. A quasi trent'anni dalla sua morte, le sue canzoni risuonano nell'aria e capita spesso di sentire cantare Gianna a ragazzini neanche maggiorenni, canzone che lo consacrò al Festival di Sanremo del 1978. Il mito, le canzoni e l'allegria ragionata di Rino Gaetano oggi sono ancora vivi per tanti motivi, grazie ai suoi amici e forse anche per coincidenze particolari, ma indubbio resta il grande talento dell'artista, difficile da comprendere nell'immediato ma immortale grazie alla sua apparente leggerezza. Forza e profondità caratterizzano ogni brano di Rino Gaetano ed grazie a questi elementi che continua a vivere nei ricordi di tutti, segnando, affascinando ed emozionando con le sue canzoni anche le nuove generazioni.

Silvia Silvestri