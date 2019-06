Dal sogno al cinema. Sold out per la cerimonia internazionale di premiazione al cinema “Piccolo”

Si è conclusa il 2 giugno a Matera la seconda edizione del Voce Spettacolo Film Festival con il sold out della Cerimonia di Premiazione presso il Cinema “Il Piccolo”, alla presenza dei protagonisti dei film in gara e di ospiti illustri dello spettacolo. La cerimonia è stata anticipata dal cortometraggio “Vendesi Maternità” di Walter Nicoletti, con Brunella Lamacchia, Valentina Ranoia, Rosanna David, Vito Nicoletti, Anna Gravela e Franco Piccinni: thriller ambientato interamente a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con la fotografia firmata da Andrea Bianchi, la supervisione alla regia, il montaggio e la traduzione realizzati a Los Angeles da David Cinnella, direttori di produzione Vito Nicoletti e Michele Valente.

La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall’Associazione Culturale “Voce Spettacolo” di Matera, scaturisce dalla passione per il cinema e dal sogno dell’attore materano Walter Nicoletti di promuovere il lavoro di autori italiani ed internazionali, con l’obiettivo costante di scoprire giovani talenti. Per questa 2a edizione sono pervenuti cortometraggi e lungometraggi dagli Stati Uniti, Canada, Francia, Turchia, Iran, Germania, Belgio, Regno Unito, Giappone ed Italia.

La prestigiosa categoria FEATURE FILM è stata vinta dal film RWANDA, opera del regista Riccardo Salvetti, premiato dall’attrice Alissa Huzar, film che ha ricevuto nel corso della serata anche il premio GIURIA WEB e MIGLIOR FILM. La categoria SHORT è stata vinta dal film BRAVE LITTLE ARMY di Michelle D’Alessandro, regista canadese di origini lucane, premiato da Vito Nicoletti cofondatore del VSFF. La categoria DOCUMENTARY è stata vinta dal film IL SIGNOR JACKSON del regista americano Anton Evangelista, già premiato in occasione del NIAF 2018 dai fratelli Russo, registi di “Avengers: Endgame”, premiato da Silvia Silvestri blogger e web writer di Basilicata Notizie web partner dell’evento. La categoria MUSIC VIDEO è stata vinta dal film A TALE OF THREE TREES dell’americana Linda Nash, premiato da Emanuele Santochirico di Essofà.

La categoria BEST PRODUCER è stata vinta dall’americano Mark Nicolosi; il premio BEST ACTOR è stato conferito ad Alessandro Haber, attore del film “Il Profumo delle Stelle” di Francesco Felli, mentre il premio BEST ACTRESS è stato consegnato a Valentina Lodovini attrice del corto “Anna” di Federic D’Ignoti. La categoria BEST DIRECTOR è stata vinta dal regista Anton Evangelista, premiato dall’attrice materana Brunella Lamacchia; il premio BEST EDITING è stato conferito al film QUASI IMMOBILI di Fabio Bastianello.

La partnership tra il Voce Spettacolo Film Festival ed il World Film Fair permetterà ai vincitori di partecipare all’evento internazionale in cui registi e sceneggiatori provenienti da tutto il mondo potranno incontrarsi e mostrare il proprio lavoro alle aziende di tutti i settori dell’industria cinematografica. La prossima edizione del World Film Fair si svolgerà ad Hollywood dall’11 al 16 novembre.

La piattaforma hollywoodiana iPitch.tv, inoltre, ha conferito ai vincitori del Festival appena concluso un abbonamento annuale alla piattaforma, dando loro una concreta possibilità di connessione con produttori e registi di Hollywood, da cui potranno avere spunti di lavoro e consigli professionali. Tra le compagnie di scouting di iPitch.tv si annoverano: Discovery Studios, Discovery Network, Sony Pictures Entertainment Television, CBS, GSN, New Line Cinema, Warner Brothers e tante altre.

La seconda edizione del Voce Spettacolo Film Festival si è conclusa regalando a tutti i presenti emozioni intense e spunti di lavoro interessanti per il futuro. Il sogno, quale ispirazione e la passione, motore di una progettualità creativa, hanno regalato alla città dei Sassi un cinefestival internazionale stimolante oltre che celebrativo del talento, in grado di sensibilizzare e sbalordire.

Silvia Silvestri