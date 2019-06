Organizzata dalle scuole del piccolo centro del Sinni con Pro Loco, Epicanto e parrocchia

“Marcia per la cultura ...viénë ccu nujë”. Martedì 11 giugno, a Episcopia, piccolo borgo nella valle del Sinni, in provincia di potenza, le scuole di ogni ordine e grado organizzano una manifestazione storico –culturale con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione dell'associazione Epicanto, della Pro Loco, Parrocchia e Comitati locali. Un appuntamento per valorizzare le tradizioni, la storia, i riti e la gastronomia della nostra comunità. Lucania terra preziosa, ricca di storia, con un’importante quantità di variegate risorse culturali. Tema cruciale per la regione lucana su cui l’intera comunità episcopiota vuole porre la dovuta attenzione.

Un rendez-vous per sollecitare la capacità di valorizzare, gestendo al meglio e in modo sostenibile, quest’imponente patrimonio materiale e immateriale. Una giornata nella valle del Sinni, nell’autentico borgo medievale di Episcopia con l’obiettivo di riscoprire e non dimenticare. Per questo è previsto anche la possibilità ai partecipanti di indossare il tipico costume della festa del 5 agosto, giorno in cui viene festeggiata la Madonna del Piano. Presente alla manifestazione la prof.ssa Patrizia Del Puente ordinario di Glottologia e linguistica presso l’università di Basilicata. Inizio della manifestazione dalle ore 9.30.

Oreste Roberto Lanza