L'Associazione Culturale "Vincenzo Marinelli" promuove l'iniziativa

Il 5 giugno scorso, San Martino d’Agri, in provincia di Potenza, ha ricordato il bicentenario della nascita di Vincenzo Marinelli, pittore lucano protagonisti della pittura italiana dell’Ottocento. Il suo paese natio, con un ricco programma di eventi e mostre che sarà presentato il prossimo 6 luglio, ne ricorderà le sue massime espressioni culturali. L’appuntamento, che si terrà presso la sede dell’Associazione Culturale “Vincenzo Marinelli”, con la presenza del Sindaco di San Martino d’Agri, Amedeo Ranucci, del presidente dell’associazione culturale “Vincenzo Marinelli”, Giuseppe Conte, la professoressa Isabella Valente, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e la dottoressa Palmarosa Fuccella, del Centro annali “Nino Calice”, sarà l’occasione per presentare al pubblico la vita e l’opera del pittore lucano rimarcando l’importanza di proseguire nel percorso di ricerca e valorizzazione che ha trovato nella mostra di Potenza del 2015 una sua prima sistematizzazione storico-critica.

Una vicenda umana, quella dell’artista Lucano che le pagine di storia, inquadrano nel contesto dei moti risorgimentali, che ne vide un percorso di crescita personale ed artistica, fino a farlo diventare uno dei maestri d’arte più apprezzati del suo tempo: l’Accademia di Napoli gli assegnò la cattedra di pittura che fu di Morelli. La manifestazione di apertura vedrà l’intervento del dottore Sebastiano Villani, del Centro Studi “Rocco Montano” di Stigliano, che presenterà, ai presenti, un viaggio in versi per ritrovare le atmosfere vissute da Vincenzo Marinelli nel lungo soggiorno in Egitto, attraverso la poesia orientalista di grandi letterari quali Goethe, Hugo e D’Annunzio. La serata si concluderà con l’inaugurazione della targa commemorativa apposta in Largo San Lorenzo, sulla casa dove Vincenzo Marinelli nacque il 5 giugno del 1819 e dove trascorse i primi anni della sua esistenza.

Oreste Roberto Lanza