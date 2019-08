Dopo il successo de “La notte dei poeti” cala il sipario sugli eventi. Ora si programma per l’autunno

L’estate della Pro Loco Senise si è conclusa con un gran finale in musica. Lo scorso 26 agosto lo scenario di Piazza Municipio, tra le lapidi commemorative e la storica cornice delle mura del complesso monumentale San Francesco, ha ospitato il concerto del gruppo bandistico “S. Pisani Città di Francavilla in Sinni”, in una serata di fine estate che ha chiuso il sipario di una stagione ricca di eventi culturali.

Anche la serata conclusiva, come le altre che l’hanno preceduta, ha avuto un successo di pubblico e di gradimento.

La banda musicale “S. Pisani”, costituita da 40 elementi diretti dal maestro Pasquale Pisani, ha presentato una rassegna musicale di alto profilo eseguendo brani sinfonici, marce e suonate legate alla tradizione bandistica, colonne sonore famose e celebri brani di musica leggera, e interagendo simpaticamente col numeroso pubblico che ha partecipato con coinvolgimento e trasporto.Un successo che ha replicato quello dello scorso 19 agosto, “La notte dei poeti”, tenutosi in piazza Castello, altro luogo storico di Senise. Nel corso di questa serata un raffinato spettacolo dell’Accademia Ducale di Pietragalla ha accompagnato la recitazione di brani di importanti poeti lucani.

A partire da Nicola Sole, il maggior poeta dell’800 lucano, passando per Isabella Morra, Albino Pierro e Pasquale Totaro-Ziella. Musica classica eseguita da un duetto di archi, violino e contrabasso, dal pianoforte e dalla splendida voce del soprano del gruppo che ha cantato in maniera magistrale arie che hanno letteralmente incantato il pubblico. Non è semplice incollare alla sedia così tanta gente proponendo poesie e musica impegnativa, ma l’Accademia Ducale è riuscita perfettamente nell’intento grazie anche alla suggestione di uno scenario di grande effetto.

Al termine della serata dedicata ai poeti i presenti hanno partecipato al buffet offerto dall’associazione Sacro Cuore che gestisce la scuola dell’infanzia ospitata nello storico Castello. Proprio nel giardino dell’antico palazzo è proseguita la serata conviviale, durante la quale i presenti, oltre a gustare il buffet offerto dall’associazione, hanno avuto modo di acquisire informazioni sulla prossima apertura di una sede dell’Accademia in questa stessa struttura.

Un’estate di eventi ben riusciti, dunque, quella della Pro Loco di Senise che pur con fondi esigui è riuscita a offrire cultura, tradizione gastronomica, con la riuscitissima serata della sagra della Pitticedd, e musica con l’occhio rivolto alla valorizzazione della figura di Nicola Sole intorno alla quale ruoteranno gli eventi programmati per l’autunno e, soprattutto, per le feste natalizie.

Francesco Addolorato