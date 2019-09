Il Montalbano lucano in una Matera suggestiva incanta gli italiani. Più di 5 mln di spettatori

Sono stati ben 5.118.000, pari a uno share del 23,3 per cento, gli spettatori. La serie televisiva di “Imma Tataranni” con la prima parte “L’estate del dito”. Rai2, con Hawaii Five ha raccolto l’attenzione di appena 1.088.000 spettatori, pari a uno share del 4,7 per cento. Rai3, con il Borgo dei Borghi – la grande sfida, ha bloccato ben 941.00 spettatori, pari a uno share del 4,4 per cento. Canale 5 live, Barba D’Urso ha raccolto appena 2.394.000, pari a uno share del 14,9 per cento. Italia 1, con Doctor Strange, ha intrattenuto bell’1.851.000 spettatori, realizzando uno share dell’8,4 per cento. Rete 4, Collateral, è stato visto da 539.000 spettatori con appena il 2,6 per cento di share. La 7 con Non è L’Arena, ha segnato il 6,2 per cento con 1137.000 spettatori.

Su Tv8 4 Hotel è la scelta di 494.000 spettatori (2.1%) mentre sul Nove Rubio, alla ricerca del gusto perduto segna l’1.6% con 367.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show sigla l’1.1% con 213.000 spettatori. Una vittoria netta, quella della fiction Sostituto Procuratore, interpretata da una bravissima Vanessa Scalera. Un giallo diverso dal solito, tratto dai fortunati gialli della bravissima scrittrice materana Mariolina Venezia girato in gran parte nella città dei sassi, con brevi incursioni verso Metaponto e Scanzano Jonico.Un Sostituto Procuratore pungente, implacabile, incorruttibile, dissacrante, addolcita d’ironia, compassione e tenerezza al momento giusto. Un passo deciso con cui guadagna i corridori della Procura di Matera, è una veemenza decisa per saper andare dritto al sodo senza perdessi in chiacchiere. Insomma una figura di donna che lancia allo spettatore l’idea netta che la verità, quando chiama, bisogna cercarla senza fare sconti a nessuno. Una fiction realizzata in particolare da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.La regia, curata da Francesco Amato, ha dato visibilità a diversi attori materani: Carlo De Ruggieri, Annarita Colucci, Annarita Del Piano, Antonio Montemurro e Saverio Pietracito. Domenica prossima, 29 settembre, un nuova puntata, sempre su Rai1.

Oreste Roberto Lanza