A Senise lo storico Carmine Pinto per raccontare La guerra per il Mezzogiorno

Per Viaggio in Basilicata la mostra di foto d’arte di Alessia Pica e le foto d’epoca del Carnevale

Sabato 22 febbraio a Senise, ancora un appuntamento storico culturale di ?Viaggio in Basilicata? promosso dalla testata giornalistica Basilicatanotizie.net, dall?associazione Lucanicom, in collaborazione con l?associazione ?Castagna Ra Critica? e la Pro Loco di Senise. Presso il museo etnografico

verrà presentato il libro del professore di Storia contemporanea presso l?Università di Salerno, Carmine Pinto,? La guerra per il Mezzogiorno

Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870?. Il volume presentato in moltissime città, ha vinto nel 2019, per la saggistica, il Premio Basilicata sezione nazionale, il Premio Sele e il Premio Fiuggi ed è tra i saggi più venduti in Italia tanto che è alla terza ristampa.

L?opera prende in esame il periodo storico della prima guerra italiana che si è combattuta nel Mezzogiorno tra il 1860 e il 1870 fra il movimento nazionale italiano e l?autonomismo borbonico, fra il liberalismo costituzionale e l?assolutismo. Un libro dalla lettura fruibile leggibile anche dal cultore di storia o dallo studente. Dopo i saluti della Presidente della Pro Loco di Senise, Angela Roseti, la presentazione del volume è stata affidata al giornalista Oreste Roberto Lanza che illustrerà i punti salienti del lavoro storico letterario dell?autore. Un tema storico rilevante quello dell?unità d?Italia e la guerra del brigantaggio politico che l?autore illustrerà alla platea attraverso una sua propria relazione e con il dialogo insieme al direttore della testata giornalistica, BasilicataNotizie.net, Francesco Addolorato.Una serata intensa di storia e di arte contemporanea che tratterà il tema della fotografia e di come essa sia, tra tutte le arti, quella più difficile da far rientrare nel filone artistico.La dottoressa Maria De Lorenzo, critica d?arte, illustrerà i lavori fotografici della lucana, Nova Siri, Alessia Pica. Una grande passione per la fotografia, una grande esperienza e competenza, che ha permesso di realizzare veri ritratti ad intellettuali e filosofi. Una delle sue meravigliose foto è stata pubblicata, addirittura, sulla rivista scientifica ?Il Fotografo?. Poi un momento per ricordare la storia del carnevale senisese. Un appuntamento di notevole valore culturale perché conoscere la storia rende più consapevoli, responsabili e ricchi. Essa si apprende a scuola, leggendo libri o partecipando a incontri con storici di professione.

Oreste Roberto Lanza