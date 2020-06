Webinar gratuito il 23 giugno, si potrà accedere registrandosi al sito. Inizio venerdì 26

Sarà affidato ad un team di esperti del settore il corso Tecnico ABA – RBT, organizzato dalla New Form di Potenza in collaborazione con la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia della Basilicata, il Learning Program Center e con il supporto dell’Associazione GAP - Genitori Autismo Puglia ONLUS.

Il corso, che sarà presentato il 23 giugno con un Webinar Gratuito a cui ci si può registrare al seguente indirizzo formazione.sspbasilicata.it, si svolgerà in modalità online con docenti in presenza, è rivolto a psicologi, educatori, operatori sanitari, insegnanti, assistenti scolastici e genitori e avrà la durata di 40 ore con inizio venerdì 26 giugno.

L’attività formativa sarà condotta da PAOLA ANNESE, Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo Comportamentale, Analista Comportamentale Certificata BCBA, e da Antonella Pinto, Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo Comportamentale, Analista Comportamentale Certificata BCaBA, con il coordinamento di Antonio Matteo Bruscella, Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Responsabile didattico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata, Direttore del Learning Program Center, Presidente dell’Associazione Lucana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale (ALPTCC).

Negli ultimi 40 anni sono stati sviluppati numerosi programmi finalizzati al trattamento dei deficit di interazioni sociali, nella comunicazione e della presenza di comportamenti ristretti e ripetitivi comunemente manifestati da persone con Diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo. Tra i programmi di intervento precoci e intensivi, quelli basati sulle procedure derivate dall’Applied Behavior Analysis (ABA) hanno riscosso sempre maggior successo fino ad essere inserite nelle recenti Linee guida emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.

L’RBT™ è un tecnico specializzato responsabile dell’applicazione, attraverso le corrette metodologie, di interventi basati sull’ Analisi del Comportamento Applicata (A.B.A.), così come progettati e sotto la supervisione continua del BCBA o BCaBA. Il Corso soddisfa i requisiti previsti dal Behavior Analyst Certification Board (BACB) e si basa sulla Task List dei Tecnici Comportamentali Registrati e prevede 40 ore di formazione per le ulteriori credenziali RBT™.