Un grazie per il lavoro svolto nel corso del suo incarico e per il grande senso di responsabilità e dedizione

A nome di tutto lo staff, voglio ringraziare il presidente Salvatore Adduce per l'autorevolezza con cui ha guidato sia la candidatura di Matera a capitale europea della cultura in qualità di sindaco, sia la Fondazione Matera Basilicata 2019, in qualità di presidente del Cda, sin dal momento della sua costituzione per il grande senso di responsabilità e dedizione, per la capacità di interlocuzione e negoziazione ai più alti livelli istituzionali, per la leggerezza e la serenità con cui ci ha fatto lavorare, e per aver considerato Matera 2019 un bene pubblico, solo così in grado di produrre i migliori benefici per la collettività.

Sin dall'inizio di questo lungo e straordinario viaggio decennale, ho avuto modo di apprezzare il modo in cui Adduce, di intesa con tutti i maggiori rappresentanti delle istituzioni lucane, ha condiviso e spronato il gruppo di lavoro guidato da Paolo Verri a costruire un progetto dall'orizzonte lungo, fortemente sfidante, in cui Matera e la Basilicata potessero diventare un esempio da seguire. A riprova di ciò, citiamo la cerimonia di chiusura del 2019, alla quale Adduce ha invitato il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il consiglio di amministrazione straordinario organizzato lo stesso giorno alla presenza anche dei Ministri Provenzano e Franceschini, in cui si è celebrata Matera 2019 come esempio da seguire e da rafforzare negli anni a venire; ma anche la guida sicura in un anno difficile come quello del 2020, in cui la pandemia ha bloccato molte delle attività di legacy in programma.

Doti di responsabilità istituzionale, visione aperta e concretezza operativa che hanno caratterizzato anche la presidenza di Aurelia Sole, in una fase molto delicata e difficile del percorso di Matera 2019. Facciamo i migliori auguri al neo Vicepresidente Somma che ha svolto un ruolo importante in questi anni per accrescere il capitale relazionale di Matera e della Basilicata e siamo certi che il prossimo Presidente coglierà e valorizzerà il posizionamento di Matera e della Basilicata acquisito sulla scena internazionale come luoghi di produzione culturale

e di frontiera innovativa.

Rossella Tarantino Direttrice Fondazione Matera Basilicata 2019