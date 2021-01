PMI innovativa che aiuta le scuole italiane durante l’emergenza sanitaria

Cervellotik Education, piccola media impresa innovativa potentina, che opera nel settore dell’on-line education, è tra le imprese e startup in fase seed e pre-seed beneficiarie di Seed per il Sud, programma di CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione dedicato a sostenere durante l’emergenza Covid le giovani imprese innovative del Mezzogiorno, tramite il Fondo Italia Venture II. Con un finanziamento complessivo di 160.500 euro, la Cervellotik Education è l’unica realtà della Basilicata selezionata dal programma. Nata nel 2013 come start-up dall’idea di un team di giovani laureati, Cervellotik Education propone prodotti e servizi innovativi per l’istruzione, la formazione e l’orientamento, utilizzati da oltre 100 scuole di tutta Italia, 20.000 studenti e 2.500 docenti.

In questi mesi il team sta supportando le scuole italiane nell’organizzazione delle attività extra-curricolari in risposta alle problematiche nate dall’emergenza Covid, attraverso i suoi servizi: la piattaforma web SchoolUP per la didattica digitale, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa; l’Orientamento in digitale, che propone attività di orienteering in entrata e uscita delle scuole come l’Open Day a domicilio, durante il quale gli Istituti presentano la loro offerta formativa e si raccontano attraverso le esperienze reali di docenti, studenti e dirigenti, e lo ScuolaTour360, una visita virtuale degli ambienti scolastici. A sostenere lo startup in co-investimento con il Fondo è l’Acceleratore The Qube insieme a Meridiana Italia Srl, uno dei principali player nazionali nel settore dei servizi alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, che già nel 2016 aveva scommesso nella Cervellotik Education inserendola nel proprio Gruppo societario.

“Il nostro scopo principale –ha dichiarato Francesca Ottier, responsabile del Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital Sgr – è favorire e sostenere il processo di crescita e sviluppo economico delle startup e PMI innovative nel Mezzogiorno, dando loro la possibilità di emergere. In tutto questo abbiamo riconosciuto che la Cervellotik Education è in grado di proporre prodotti e servizi per l’istruzione, la formazione e l’orientamento, necessari per il momento storico che stiamo vivendo”. Grande soddisfazione per il riconoscimento e l’attenzione dai responsabili della lucana Cervellotik Education. “È un grandissimo orgoglio per noi - sottolinea Ivo Marino di Cervellotik Education - ricevere questo attestato di stima e di fiducia da parte di un player prestigioso come CDP Venture Capital SGR. Siamo fieri di poter supportare le scuole italiane soprattutto in un momento così delicato, mettendo a disposizione le nostre soluzioni che non sono mai state tanto necessarie come in questo difficile periodo di emergenza sanitaria”.

Oreste Roberto Lanza