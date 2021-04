Occasione di confronto di esperienze e di prospettive con altre strutture museali diocesane extra regionali

“I musei diocesani rappresentano un punto nodale nel più ampio discorso sulla valorizzazione del territorio. Luoghi concepiti per la conservazione di oggetti d’arte, sono diventati negli ultimi decenni il punto di giunzione tra la tutela e la valorizzazione di manufatti artistici, di grande valenza storico-culturale, legati al culto e alla pietà popolare. In uno stesso luogo è possibile ammirare, infatti, oggetti tanto diversi tra loro per datazione e per la loro stessa natura, suscitando l’interesse di un pubblico sempre più eterogeneo. Nella stessa Basilicata, negli ultimi anni, si è assistito alla creazione di diverse importanti strutture espositive, come il Museo diocesano di Tricarico e quello dell’arcidiocesi di Potenza, che offrono ai visitatori la possibilità di ammirare pregevoli opere pittoriche, capolavori di argenteria, sculture lignee e paramenti sacri. Una rete, dunque, quella dei musei diocesani che consente di riconnettere i territori e che si completa con chiese, monasteri e cappelle, in cui osservare tante altre opere d’arte, veri punti privilegiati di osservazione della cultura del territorio.



Tutto questo sarà oggetto di riflessione e di dibattito nell’ambito del webinar intitolato “I Musei diocesani, scrigni di bellezza e di identità: esperienze e prospettive nell’ambito dell’offerta culturale dei territori”, organizzato dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali - Sezione della Basilicata in collaborazione con la Delegazione del Tortonese della stessa associazione.

L’appuntamento è per venerdì 30 aprile, alle ore 18.00, e vedrà l’intervento di responsabili di alcune strutture museali diocesane regionali, come Don Dino Lasalvia per il Museo Diocesano di Potenza e del Direttore di Don Nicola Soldo per il Museo Diocesano di Tricarico, e di esperti e studiosi di tematiche riferite alla valorizzazione e alla protezione del patrimonio culturale, come la prof.ssa Anna Maria Scalise, Vicepresidente nazionale della SIPBC, il dott. Gianpiero Perri, Vicepresidente regionale, e l’ing. Giuseppe Damone, Segretario regionale della stessa associazione. Introdurranno i lavori il Presidente della Sezione lucana della SIPBC, il dott. Canio Alfieri Sabia, e il Presidente nazionale, l’arch. Mirco Ubaldi.

Il webinar intende anche offrire un momento di confronto di esperienze e di prospettive con altre strutture museali diocesane extra regionali grazie all’intervento della dott.ssa Lelia Rozzo, direttrice del Museo diocesano di Tortona le cui proprie pregevoli opere testimoniano, anche in questo caso, l’origine e la storia dell’identità culturale e sociale di un territorio. Verrà inoltre affrontato il tema del ruolo dei musei diocesani nell’ambito dell’offerta culturale integrata di tutto il territorio regionale lucano, attraverso l’intervento del direttore dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, il dott. Antonio Nicoletti, e quello della funzione pastorale che si affianca a quella culturale dell’esposizione di opere di arte sacra, su cui interverrà il Vescovo Delegato della Conferenza Episcopale di Basilicata per i Beni Culturali, Mons. Vincenzo Orofino”.

Per seguire il webinar è necessario effettuare l’iscrizione sulla Homepage del sito www.sipbc.it , oppure attraverso il seguente link https://attendee.gotowebinar.com/register/2205798860535813904