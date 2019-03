Al progetto hanno aderito ben 978 imprese agricole e agroalimentari della Basilicata

E’ sbarcato a Roma, il progetto “Io sono lucano” realizzato e promosso dalla Coldiretti di Basilicata per distinguere e promuovere sul mercato alimentare le produzioni agricole locali. L’iniziativa, infatti, è stata presentata dalla delegazione della Coldiretti di Basilicata al presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini, accompagnato dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, nel corso di un incontro a Palazzo Rospigliosi a Roma. E' stata l'occasione per il presidente della federazione lucana, Antonio Pessolani, per illustrare il grande progetto a cui hanno aderito ben 978 imprese agricole e agroalimentari della Basilicata. “Si tratta di un marchio collettivo destinato a contraddistinguere i prodotti agroalimentari provenienti dalle cinque filiere proposte al bando sottomisura 16.0 del Piano di sviluppo regionale (Psr) di Basilicata per complessivi 40 milioni di euro – ha sottolineato Pessolani - la Coldiretti, per garantire il corretto uso del marchio ai licenziatari, ha previsto la sottoscrizione del Regolamento d'uso del Marchio (registrato al Ministero per lo sviluppo economico), l'approvazione del Disciplinare tecnico di filiera (Dtf), documentazione per garantire la rintracciabilità ed i requisiti di idoneità agricola, origine e controllo del prodotto a marchio ‘Io sono lucano’, a partire dalle imprese agricole fino alla consegna del prodotto confezionato presso i distributori”. Nel corso dell’incontro con Prandini, Pessolani ha anche rimarcato la portata dell'iniziativa, che "consente di valorizzare con un marchio identitario, produzioni tipiche, contrassegnate da certificazioni di qualità come le Dop e similari”. La trasferta romana dei dirigenti regionali e provinciali di Coldiretti Basilicata è stata anche l’occasione per pianificare una serie di iniziative che Coldiretti avvierà nel 2019 in Basilicata in occasione dell'evento che vede Matera capitale della cultura europea, a cominciare dalla creazione di un "villaggio contadino delle produzioni lucane" proprio nella Città dei Sassi, oltre che di un mercato stanziale di Campagna Amica. “Al presidente Prandini abbiamo strappato anche l'impegno di venire a brevissimo in Basilicata – ha evidenziato Pessolani- per visitare i nostri territori e le nostre produzioni agroalimentari”. A Roma si è parlato anche del concorso nazionale Oscar Green di Coldiretti che da anni punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. “Al presidente Prandini abbiamo chiesto di organizzare la finale nazionale del premio a Matera, che quest’anno vive un anno straordinario”.