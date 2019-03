Si parlerà di Cristoforo Saba e Macario. Incontro al convento di Sant’Antonio

L’appuntamento storico-culturale è previsto per sabato 16 marzo alle ore 18,00 presso la sala consiliare Antonio Frabasile del convento di Sant’Antonio. Il convegno, organizzato dal comune di Episcopia, assessorato al turismo e cultura, con il patrocinio della Regione Basilicata, dal Consiglio Regionale della Campania e la collaborazione del comune di Oliveto Citra, provincia di Salerno, la parrocchia cittadina di San Nicola di Bari e la parrocchia di santa Maria della Misericordia di Oliveto Citra, è l’occasione per la presentazione anche di un interessante volume storico, con la veste grafica antica, scritto in latino: “Historia et laudes SS. Sabea etMacarii iuniorum e Sicilia auctore Oreste Patriarcha Hierosolymitano: Graece et latine edidit et adnotationibus illustravit Joseph Cozza-Luzi”. Storia e grazie ss. Saba e Macario juniores provenienti dalla Sicilia da Oreste Patriarca di Gerusalemme, greco e latino eguagliando note e introduzione di Joseph Cozza-Luzi. Miracoli e opere diplomatiche che questi Santi compirono proiettando verso il futuro un legame da rinsaldare tra i cittadini dei paesi in cui Cristoforo Saba e Macario operarono oltre mille anni fa.Fede e Medicina nel decimo secolo e non solo. Un incontro culturale con notizie e approfondimenti su nuovi scenari nella ricostruzione della storia altomedievale della Lucania; approfondimenti probatori sull’antichissimo monastero di santa Maria del piano. Dopo i saluti delle autorità ecclesiastiche e civili, del Parroco Don Serafino La Sala e del Sindaco di Episcopia Egidio Vecchione, approfondiranno il tema i relatori Alberto Maria Viceconte, Consigliere Comunale di Episcopia con Delega al Turismo e allo Spettacolo, Martina Germano, laureanda presso la Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, don Luigi Piccolo ed il Dott. Mino Pignata, rispettivamente Parroco e Sindaco di Oliveto Citra. L’incontro sarà moderato dal giornalista Oreste Lanza giornalista di BasilicataNotizie.net.

Oreste Roberto Lanza