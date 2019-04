In ricordo dell’avvocato Viceconte. Incasso in favore del reparto oncologico di Taranto

Il prossimo 23 e 24 aprile, presso il cinema teatro Columbia di Francavilla in Sinni, va in scena “U’ prucesse a ciannalone”. Una rappresentazione teatrale dedicata allo storico e linguista francavillese Luigi Viceconte da poco scomparso. Nel suo famoso “dizionario dialettale di Francavilla sul Sinni”, ebbe a dire: “le lingue e i dialetti sono portatori di cultura e di saperi e, in quanto tali, rivelatori di concezioni del mondo e della vita e delle interpretazioni che i gruppi umani danno di sé stessi e di ciò che li circonda nel loro continuo tentativo di dare un senso e un ordine alle cose”. Un pensiero che Luigi Viceconte ha concretizzato in alcune piccole opere teatrali, almeno quattro, rimaste per diverso tempo chiuse nel cassetto della propria scrivania. Soltanto ora con l’assenso della moglie e dei figli si è deciso la rappresentazione scenica di almeno uno di queste, appunto “U’ prucesse a ciannalone”. Sarà la compagnia teatrale francavillese “i mandarini clementini” a rendere omaggio allo storico francavillese, portando in scena la commedia da lui scritta ed elaborata. Ciannalone è una persona grande e oziosa, un ciondolone. Insieme a tutti gli altri personaggi si racconterà la vita del paese con momenti di ilarità, buon umore ma anche con aspetti significativi del tempo che scorre nella quotidianità di una piccola comunità. Un racconto con una semplice morale di vita: non piangere una persona morta ma cerca di volerle bene quando è in vita. Ciannalone, sarà impersonato da Luciano Di Nubila;gli altri protagonisti Luana Durante, Maria Viceconte, Fortunato La Casa, Carlo Di Giacomo, Francesco De Salvo, Domenico Padula, Carmen Lo Gatto, Pasquale Allemma, Tiziana De Donato, Annamaria Donadio, Damiano Ciancio, Jessica Laruina ed Enza Frasca. Fabiano Di Nubila,Loris Nicolao,Giorgia Federici, le comparse. Un memorial per l'avvocato Luigi Viceconte con il sapore della solidarietà. Infatti l'intero incasso delle serate verrà donato al A. I. R. C. e la donazione di doni all'ospedale santissima Annunziata di Taranto reparto oncologico pediatra. Il sipario è previsto per le ore 21,00.

Oreste Roberto Lanza